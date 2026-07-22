La UEx abre la preinscripción extraordinaria con plazas disponibles en 48 grados

Los estudiantes que aún buscan una plaza en la Universidad de Extremadura tienen hasta el próximo lunes 27 de julio para presentar su solicitud en la fase extraordinaria de preinscripción. El proceso ha comenzado este miércoles, una vez celebrada la convocatoria de julio de la PAU, y abre una nueva vía de acceso a los grados que todavía cuentan con vacantes para el curso 2026-2027.

El último listado publicado por la UEx, fechado el 20 de julio, contabilizaba 1.337 plazas aseguradas en 48 grados y dobles grados. La cifra no es definitiva, ya que todavía puede moverse a medida que se formalicen nuevas matrículas, se produzcan renuncias o avancen las listas de espera de la convocatoria ordinaria.

Las mayores posibilidades de acceso se concentran en Administración y Gestión Pública, con 72 plazas; Trabajo Social, con 69; ADE en Cáceres, con 66; Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias en Almendralejo, con 64; ADE en Plasencia, con 60; y Relaciones Laborales y Recursos Humanos, con 56.

La oferta también mantiene un número elevado de puestos en Turismo, con 51; el doble grado de ADE y Turismo, con 50; Educación Primaria en Almendralejo, con 48; Ciencia y Tecnología de los Alimentos, con 43; y Enología, con 42. En la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación aparecen 23 plazas en Comunicación Audiovisual, siete en Periodismo y 26 en Documentación y Gestión de la Información Digital.

Las carreras más demandadas, completas

Quienes aspiren a titulaciones sanitarias encontrarán muchas menos opciones. Medicina, Fisioterapia, Psicología, Veterinaria, Bioquímica y los cuatro grados de Enfermería de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia aparecen ya sin plazas para esta fase. También están completas Derecho, Criminología, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Matemáticas y Biotecnología, entre otras carreras con una elevada demanda.

En total, son 19 las titulaciones que figuran con cero plazas, entre ellas Matemáticas, Biotecnología, el doble grado en Matemáticas y Estadística, Enfermería, Fisioterapia, Medicina, Derecho, Criminología o algunas ingenierías. Estas carreras no se ofrecen en la fase extraordinaria, pero los aspirantes de la ordinaria continúan participando en las sucesivas adjudicaciones y podrán optar a los puestos que se liberen por renuncias o movimientos de matrícula.

Hay además 13 grados y dobles grados que pueden incluirse en la solicitud aunque no tengan todavía vacantes garantizadas. Son aquellos en los que persisten listas de espera de la fase ordinaria, pero que podrían liberar algún puesto si varios aspirantes renuncian o no formalizan su matrícula. En este grupo se encuentran, entre otros, Biología, Química, Física, Podología, Terapia Ocupacional o ciertas ingenierías.

La preinscripción extraordinaria permite así optar a las plazas que continúen disponibles cuando concluya el movimiento de matrículas. La presencia de un grado en la relación no garantiza por sí sola la admisión, ya que el reparto dependerá tanto del número final de vacantes como del orden de preferencia y la calificación de cada aspirante.

Notas de corte

Las notas de la tercera adjudicación muestran que en buena parte de los grados que mantienen vacantes la nota de corte se sitúa en el 5, la calificación mínima de acceso. Es el caso de Periodismo, Comunicación Audiovisual, Documentación y Gestión de la Información Digital, Turismo, Trabajo Social, Administración y Gestión Pública, ADE en Cáceres y Plasencia o Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

En otros estudios que todavía podrían liberar alguna plaza, la exigencia es mayor. Biología se encuentra en un 7,930; Química, en un 8,911; Podología, en un 8,690; Terapia Ocupacional, en un 9,525; y Física, en un 9,939. La posibilidad de acceder a ellos dependerá de que, una vez atendidos los estudiantes que permanecen en las listas de espera de la fase ordinaria, todavía queden puestos libres para la extraordinaria.

Las titulaciones ya completas concentran las calificaciones más altas. Medicina alcanzaba un 12,979, mientras que Enfermería en Badajoz se situaba en un 11,769; Veterinaria, en un 11,768; Psicología, en un 11,753; y Fisioterapia, en un 11,503. Estas notas corresponden a la tercera adjudicación y representan la calificación del último estudiante admitido hasta ese momento, por lo que todavía pueden variar con los siguientes movimientos de matrícula.