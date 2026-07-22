Reconocimiento sanitario
El Universitario de Cáceres y un proyecto de Coria de apoyo a mujeres con cáncer de mama, nominados a unos premios médicos
El SES pide el apoyo de profesionales y ciudadanos para que las candidaturas extremeñas logren los Premios New Medical Economics 2026
El Hospital Universitario de Cáceres y dos iniciativas desarrolladas por el Área de Salud de Coria han sido nominados a los Premios New Medical Economics 2026, unos galardones de ámbito nacional que reconocen la labor de instituciones, profesionales y proyectos destacados del sector sanitario.
El centro hospitalario cacereño compite en la categoría de Hospital Público con Mejor Gestión, mientras que el proyecto «Aquí florecemos juntas», dedicado al acompañamiento de mujeres con cáncer de mama, opta al premio a la Mejor Labor de Humanización Sanitaria.
La tercera candidatura extremeña corresponde a la Red de Ferias Comunitarias de Salud del Área de Salud de Coria, seleccionada en la categoría de Buenas Prácticas en Atención Primaria.
Votación abierta
Los ganadores serán elegidos mediante una votación abierta, por lo que el Servicio Extremeño de Salud ha animado tanto a los profesionales sanitarios como a la ciudadanía a respaldar las tres candidaturas a través de la página web oficial de los premios.
El SES considera que las nominaciones reconocen el esfuerzo, la innovación y el compromiso de los profesionales de la sanidad pública extremeña, especialmente en ámbitos como la gestión hospitalaria, la humanización de la asistencia y la promoción de hábitos saludables.
El Hospital Universitario de Cáceres abrió sus puertas en enero de 2019 y se encuentra actualmente inmerso en la construcción de su segunda fase, una actuación presupuestada en 188,7 millones de euros. Cuando concluyan las obras, el complejo contará con 711 camas, 25 quirófanos y 283 consultas externas, además de una base de emergencias y una residencia para familiares.
Atención más cercana
El proyecto 'Aquí florecemos juntas' ofrece apoyo emocional, acompañamiento y una atención más personalizada a las mujeres que afrontan un cáncer de mama. La iniciativa reúne a profesionales sanitarios, pacientes, asociaciones y entidades colaboradoras.
Por su parte, la Red de Ferias Comunitarias de Salud busca promover estilos de vida saludables mediante actividades participativas, acciones educativas y la colaboración entre centros de salud, ayuntamientos, colegios, asociaciones y otros colectivos de la comarca de Coria.
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