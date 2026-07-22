Mercado laboral
Uno de cada 15 autónomos extremeños tiene otro empleo: "Los ingresos son insuficientes para sostener a las familias"
La pluriactividad sube entre estos profesionales: más del 40% declara rendimientos netos por debajo del salario mínimo
Uno de cada 15 autónomos extremeños compatibiliza actualmente su actividad por cuenta propia con un empleo asalariado. En total, 5.520 trabajadores se encuentran en situación de pluriactividad en la región, lo que representa el 6,7% de los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
El colectivo ha crecido en 252 personas durante el último año, un 4,8%, según los datos del Ministerio de Trabajo analizados por el Observatorio Económico del Trabajo Autónomo. Para UPTA, el avance de esta fórmula laboral refleja que cada vez más trabajadores necesitan sumar dos fuentes de ingresos para sostener sus gastos cotidianos.
"Es una cifra alta, puesto que significa casi el 7% del total de los afiliados al RETA. Para UPTA, desde luego, esto no es una buena noticia", afirma el presidente de UPTA España y responsable de la organización en Extremadura, Eduardo Abad.
A su juicio, la pluriactividad se está normalizando como consecuencia de una combinación de precariedad en determinadas actividades autónomas y bajos salarios en el empleo por cuenta ajena. "Cada vez vemos más este fenómeno como algo normalizado", advierte.
Ingresos por debajo del salario mínimo
Abad señala que Extremadura figura entre las comunidades con mayor peso de autónomos con ingresos reducidos. Según los datos manejados por la organización, más del 40% de los trabajadores por cuenta propia de la región declara rendimientos netos inferiores al salario mínimo interprofesional, por debajo de los 12.000 euros anuales.
“Más del 40% de los autónomos extremeños declara rendimientos netos por debajo del salario mínimo interprofesional, es decir, inferiores a 12.000 euros al año”
Esta situación obliga a parte del colectivo a buscar empleos paralelos o a mantener un trabajo asalariado mientras desarrolla su negocio. "Necesitan complementar sus recursos económicos precisamente por los bajos ingresos que tienen", explica el dirigente de UPTA.
La organización considera que los datos muestran una realidad doble. Por un lado, existen actividades por cuenta propia que no generan ingresos suficientes; por otro, muchos empleos asalariados tampoco permiten cubrir con estabilidad los gastos familiares.
"El trabajo autónomo en determinados sectores es precario y muchos de los trabajos por cuenta ajena que se desarrollan en Extremadura son manifiestamente insuficientes salarialmente para sostener los gastos de las familias", sostiene Abad.
El coste de la vida empuja a buscar otro ingreso
UPTA relaciona esta evolución con el encarecimiento de la vivienda, la alimentación, la energía y otros bienes esenciales durante los últimos años. La organización considera que el autoempleo ha dejado de responder únicamente a una vocación empresarial y se ha convertido también en una vía para completar salarios o negocios que no aportan rentas suficientes.
La tendencia se extiende al conjunto del país. Según el observatorio de UPTA, el número de autónomos que compatibiliza su actividad con un empleo asalariado ha aumentado un 56,6% desde 2020, con 99.270 personas más en cinco años.
Extremadura se encuentra entre las comunidades con menor volumen absoluto de trabajadores en pluriactividad, junto a La Rioja, Cantabria, Navarra y Asturias. Sin embargo, UPTA subraya que el dato regional resulta significativo por su peso sobre el conjunto de afiliados al RETA.
La organización reclama mejorar los salarios, reforzar la negociación colectiva y adaptar la protección social a quienes desarrollan simultáneamente una actividad asalariada y otra por cuenta propia, especialmente en materias como cotización, prestaciones y conciliación.
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