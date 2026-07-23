Docentes de FP de Extremadura se formarán en hospitales, laboratorios y empresas especializadas

Docentes de Formación Profesional de Extremadura actualizarán sus conocimientos en hospitales, laboratorios y empresas especializadas vinculadas directamente con las materias que imparten en las aulas. La Consejería de Educación y Formación Profesional ha aprobado 14 estancias formativas que se desarrollarán en centros de Cáceres, Badajoz, Llerena, Coria, Don Benito, La Garrovilla y Palencia.

La resolución de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), recoge las solicitudes estimadas dentro de la convocatoria lanzada el pasado mes de mayo. El objetivo es acercar al profesorado a los procesos, tecnologías y métodos de trabajo empleados actualmente en cada sector profesional.

La mitad corresponde a Sanidad

La familia profesional con mayor presencia es Sanidad, con siete docentes seleccionados. Las estancias tendrán lugar en Proden Laboratorio Dental, en Cáceres; el Hospital General de Llerena; el Servicio Extremeño de Salud en Don Benito; Ambulancias Ancoex, en Llerena; IERA Quirónsalud y el Biobanco del Área de Salud de Badajoz; y el Hospital de Coria.

Estas experiencias permitirán al profesorado conocer de primera mano el funcionamiento de entornos sanitarios, laboratorios, servicios asistenciales y centros hospitalarios, así como trasladar posteriormente esos conocimientos al alumnado de FP.

Otros cuatro docentes pertenecen a la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Realizarán su formación en Nissan NS Maven, en Cáceres; Proser General de Servicios, en Badajoz; y Emocart GT, también en la capital pacense, que recibirá a dos participantes.

Ismael Chávez

Comercio, marketing y electricidad

La convocatoria incluye además dos estancias relacionadas con Comercio y Marketing. Una se llevará a cabo en Sociograph Neuromarketing, ubicada en Palencia, y otra en la empresa Rommel y Montgomery, en Cáceres.

La relación se completa con una estancia de la familia profesional de Electricidad y Electrónica en la empresa Fernando Martínez Blanco, situada en La Garrovilla.

La mayoría de los destinos se localiza, por tanto, en Extremadura, aunque una de las docentes se desplazará a Castilla y León para formarse en una empresa especializada en neuromarketing.

Compatibles con la actividad docente

El profesorado seleccionado deberá encontrarse en situación administrativa de servicio activo en el momento de incorporarse a las estancias, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

La formación podrá coincidir con el periodo de actividad profesional de los participantes, siempre que no se vean afectadas las clases ni el resto de tareas programadas por el centro educativo. Los institutos deberán garantizar así que la participación de sus docentes no altera el funcionamiento habitual.

Estas estancias pretenden reforzar la conexión entre la Formación Profesional y el tejido productivo. La experiencia directa en empresas e instituciones facilita que el profesorado conozca los cambios tecnológicos, los nuevos procedimientos y las necesidades laborales de cada actividad.

La actualización adquirida podrá incorporarse después a las enseñanzas impartidas en los centros, con el objetivo de que la preparación del alumnado se adapte mejor a la realidad de las empresas y a los perfiles profesionales demandados.

Plazos para presentar recursos

La resolución pone fin a la vía administrativa. Las personas interesadas podrán presentar un recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación en el DOE.

También podrán interponer directamente un recurso contencioso-administrativo en un plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Mérida o el correspondiente a la circunscripción de su domicilio.