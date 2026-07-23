Personal docente
Educación convoca ocho plazas en los centros de formación del profesorado de Extremadura
Las vacantes incluyen la dirección del CPR de Jerez de los Caballeros y siete asesorías en seis localidades de las provincias de Badajoz y Cáceres
La Consejería de Educación y Formación Profesional ha convocado ocho plazas vacantes en los Centros de Profesores y de Recursos (CPR) de Extremadura para el curso escolar 2026/2027. Las convocatorias, publicadas este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), comprenden un puesto de dirección y siete asesorías de Formación Permanente.
La mayor parte de las plazas se concentra en la provincia de Badajoz, donde se ofertan seis puestos. Los otros dos corresponden a centros de la provincia de Cáceres, concretamente a los CPR de Brozas y Jaraíz de la Vera.
La primera de las resoluciones convoca la dirección del Centro de Profesores y de Recursos de Jerez de los Caballeros, un CPR de tipo I cuyo perfil está vinculado al plurilingüismo. El puesto se cubrirá mediante un concurso de méritos y en régimen de comisión de servicios.
El nombramiento para esta dirección tendrá una duración inicial de cuatro años, con la posibilidad de prorrogarse durante otros cuatro. Las personas aspirantes deberán presentar un proyecto de dirección en el que detallen sus objetivos, líneas de actuación, estrategias de gestión y mecanismos de evaluación.
La segunda convocatoria incluye siete asesorías de Formación Permanente. En la provincia de Badajoz se oferta una plaza de Tecnologías Educativas en Azuaga; dos en Castuera, correspondientes a Tecnologías Educativas y Plurilingüismo; otra de Tecnologías Educativas en Jerez de los Caballeros; y una de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial en Mérida.
En la provincia de Cáceres se convocan dos puestos, ambos con el perfil de Desarrollo Curricular. Uno se encuentra en el CPR de Brozas y el otro en el de Jaraíz de la Vera.
Requisitos para participar
Las convocatorias están dirigidas a funcionarios de carrera de los cuerpos docentes que se encuentren en servicio activo en Extremadura. Los candidatos deberán contar con una antigüedad mínima de cinco años y acreditar también al menos cinco años de docencia directa en centros públicos.
En el caso de las asesorías, será necesario además demostrar el dominio de las tecnologías educativas. Entre las vías admitidas se encuentran disponer de una acreditación de nivel B1 o superior en Competencia Digital Docente, haber desempeñado tareas de coordinación TIC o haber ejercido anteriormente una asesoría en un CPR.
Los nombramientos de las asesorías se realizarán por un curso académico, con finalización el 30 de junio, y en régimen de comisión de servicios con reserva del puesto de trabajo. La permanencia continuada en estas funciones no podrá superar los ocho años.
Diez días hábiles para presentar la solicitud
Las solicitudes deberán formalizarse de manera telemática a través de la página habilitada por Educarex, mediante las claves de acceso a Rayuela. El plazo será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de las resoluciones en el DOE.
Los procesos de selección se desarrollarán en dos fases. La primera consistirá en la valoración y defensa de un proyecto de actuación o de dirección, mientras que en la segunda se baremarán los méritos académicos y profesionales, la experiencia docente y directiva, el historial formativo y las publicaciones de los aspirantes.
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