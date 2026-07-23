'Pastoris' lleva a la gran pantalla el habla tradicional del norte de Cáceres

La película 'Pastoris', primera cinta rodada íntegramente en palra del Rebollar, llegará a los cines el próximo 21 de agosto. Esta variedad lingüística del dominio asturleonés, utilizada en el norte de Cáceres y el sur de Salamanca, se encuentra actualmente en peligro de desaparición.

Dirigida y escrita por Pablo Moreno, la producción ha sido rodada en diferentes escenarios rurales de ambas provincias, entre ellos las localidades cacereñas de Eljas y San Martín de Trevejo. El proyecto busca poner en valor el patrimonio cultural, lingüístico y etnográfico compartido por los territorios situados a ambos lados de la frontera entre Extremadura y Castilla y León.

Una de las fotografías de la película. / Stellarum Films

Ambientada a comienzos del siglo XIX, en los años posteriores a la Guerra de la Independencia, la película cuenta la historia de Domingo, un pastor que regresa a su hogar después de que su comunidad lo hubiera dado por muerto. Al volver, descubre que el mundo que conocía ha desaparecido y acepta conducir un rebaño desde Salamanca hasta los pastos de invierno de Extremadura.

Memoria

La trashumancia se convierte así en el hilo conductor de un viaje físico e interior en el que el protagonista deberá enfrentarse a la culpa, al desarraigo y a la pérdida de su identidad. El recorrido por las Cañadas Reales permite, además, reconstruir las costumbres y formas de vida de una sociedad pastoril hoy prácticamente desaparecida.

Con el objetivo de reflejar el paso real de las cuatro estaciones, el rodaje se prolongó durante un año completo. El paisaje adquiere de este modo un papel esencial dentro del relato, que pretende rendir homenaje a la memoria, las raíces y la cultura popular del mundo rural.

El reparto está encabezado por Sergio Cardoso, en el papel de Domingo, junto a Marian Arahuetes, Laura Contreras, Antonio Reyes y Assumpta Serna. También participan Denis Rafter, Carlos Pinedo, Pablo Viña, Antonio Velasco y José María Rueda, entre otros intérpretes.

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La cinta, de 108 minutos de duración, se estrenará en versión original en palra y estará subtitulada al castellano.