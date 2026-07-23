Los ingenieros reclaman prolongar Almaraz tras el aval del CSN hasta 2030

El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales considera que el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para renovar la autorización de explotación de la Central Nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 refuerza los argumentos técnicos para prolongar la actividad de la planta cacereña. La organización profesional sostiene que un cierre sin una alternativa energética plenamente operativa podría poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico, incrementar la factura de los consumidores y elevar las emisiones de dióxido de carbono.

Aval técnico

El organismo ha señalado que el pronunciamiento del CSN representa un "respaldo técnico" a las conclusiones recogidas en el informe que los propios ingenieros industriales presentaron el pasado mes de marzo. En aquel documento ya advertían de que la desconexión de la central de Almaraz sin una tecnología capaz de sustituir su producción amenazaría la garantía del suministro eléctrico en España.

El dictamen del organismo regulador confirma que la instalación extremeña reúne las condiciones de seguridad necesarias para continuar funcionando hasta 2030. Tras este informe favorable, la decisión definitiva sobre la continuidad de Almaraz queda ahora en manos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Sin alternativa

Desde el Consejo General insisten en que España "todavía no dispone de una alternativa técnica equivalente" que permita reemplazar la aportación de la energía nuclear sin comprometer el funcionamiento de la red. Los ingenieros explican que las tecnologías de almacenamiento y los sistemas de control de tensión necesarios para integrar completamente las energías renovables todavía no se encuentran desplegados a la escala requerida.

En este escenario, la retirada de la producción nuclear obligaría, según la organización profesional, a incrementar la actividad de las centrales de ciclo combinado alimentadas con gas natural. Esta sustitución provocaría un aumento de las emisiones contaminantes y elevaría la dependencia energética del exterior en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica.

"Resulta difícil justificar desde un punto de vista estrictamente técnico la no prolongación de la vida operativa de las centrales nucleares españolas mientras no existan soluciones equivalentes", argumenta el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales. La entidad defiende así que cualquier decisión sobre el calendario de cierre debe tener en cuenta la disponibilidad real de tecnologías capaces de garantizar una producción estable, competitiva y baja en emisiones.

Peso nuclear

Los ingenieros industriales también han destacado la relevancia del parque nuclear dentro del sistema energético nacional. Según los datos aportados por el Consejo General, las centrales nucleares producen aproximadamente el 20% de la electricidad generada en España pese a representar únicamente alrededor del 5% de la potencia instalada.

La organización añade que la energía nuclear cuenta con un suministro de combustible diversificado internacionalmente y puede ofrecer precios de generación competitivos cuando no está sometida a penalizaciones fiscales. También recuerda que las centrales nucleares registran emisiones de CO2 prácticamente nulas durante la fase de generación eléctrica, una característica que consideran esencial para avanzar en los objetivos de descarbonización.

Decisión final

Ante el nuevo escenario abierto por el informe favorable del CSN, el Consejo General ha pedido a las administraciones que analicen el futuro de Almaraz y del conjunto del parque nuclear desde criterios técnicos. Los ingenieros reclaman que el debate energético se base en el "conocimiento técnico, la seguridad del suministro, la sostenibilidad ambiental y la competitividad económica", por encima de posicionamientos o sesgos políticos.