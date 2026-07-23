Una inteligencia artificial para gestionar granjas de cerdos gana la Pre-incubadora de Extremadura

La inteligencia artificial llega a las explotaciones porcinas para mejorar su funcionamiento. 'PIG BOOK Intelligence System', una plataforma diseñada para optimizar la gestión de las granjas intensivas, ha ganado la cuarta edición de La Pre-incubadora de Extremadura, el programa que acompaña a proyectos emprendedores durante sus primeras fases de desarrollo.

La iniciativa ha obtenido un primer premio dotado con 2.500 euros. El fallo se ha conocido en Cáceres durante el Pitch Fest, una jornada en la que los responsables de los 14 proyectos finalistas han defendido sus propuestas ante un jurado y representantes del ecosistema emprendedor regional.

El segundo puesto, acompañado de 1.500 euros, ha correspondido a ‘Peluvet’, un centro especializado en dermatología veterinaria y peluquería dermocosmética. Su propuesta combina la atención clínica con cuidados estéticos adaptados a animales que padecen problemas cutáneos y asesoramiento sobre salud animal.

El tercer premio, de 1.000 euros, ha recaído en ‘Zennda’, una plataforma digital de seguridad personal que incorpora inteligencia artificial, sistemas inteligentes de emergencia y herramientas para recopilar evidencias que puedan tener validez legal.

La Junta de Extremadura premia tres proyectos innovadores en el encuentro Pitch Fest de la IV Generación de La Pre-incubadora / Juntaex

Catorce proyectos finalistas

La cuarta edición de La Pre-incubadora ha recibido 24 candidaturas, de las que se han seleccionado 14. Las propuestas abarcan ámbitos como la bioeconomía, la ciberseguridad, los drones, el bienestar, la formación, las infraestructuras digitales, la impresión 3D, la diversificación agroturística y la aplicación de inteligencia artificial al sector porcino.

El encuentro ha contado también con la participación de David Mata, fundador del estudio ‘Dave Designs’, quien ha compartido su trayectoria profesional con los emprendedores. La directora general de Inteligencia Competitiva y Comercio, Laura Pascual, ha clausurado la jornada.

La Pre-incubadora está promovida por la Secretaría General de Economía, Empresa y Comercio y desarrollada por la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura. Desde su creación, ha respaldado más de medio centenar de proyectos surgidos de los ámbitos universitario y de Formación Profesional, mediante formación especializada, asesoramiento, contacto con expertos y acceso a recursos del ecosistema emprendedor.

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La Junta de Extremadura ha confirmado la continuidad del programa con una nueva edición para seguir ayudando a transformar ideas innovadoras en iniciativas empresariales con posibilidades de crecimiento.

Fuente: El Periódico de Extremadura