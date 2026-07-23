Muere un hombre de 53 años ahogado en la piscina municipal de Alcántara

Un hombre de 53 años ha fallecido este jueves tras sufrir un ahogamiento en la piscina municipal de Alcántara, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

La víctima, natural de Mata de Alcántara, era usuario de Asindi Plena Inclusión, asociación con sede en Alcántara. El hombre se encontraba en las instalaciones junto a un grupo de usuarios de la entidad, que suele acudir a la piscina municipal, según ha confirmado la alcaldesa de la localidad, Mónica Grados.

En un primer momento, el varón fue asistido por los monitores de la asociación y los socorristas de la instalación, hasta la llegada de los servicios sanitarios y de emergencia. Al lugar acudió un helicóptero medicalizado para trasladarlo de urgencia al Hospital Universitario de Cáceres, pero se desestabilizada y fue evacuado al centro de salud de la localidad, donde finalmente falleció.

Por el momento, se desconoce cómo ha podido producirse el ahogamiento, a la espera de que la investigación judicial permita esclarecer las circunstancias del suceso.

Además del helicóptero del Servicio Extremeño de Salud, intervinieron profesionales del Punto de Atención Continuada de Alcántara, una unidad de soporte vital básico y una patrulla de la Guardia Civil.

Desde el Ayuntamiento han comunicado el cierre de las instalaciones de la piscina durante la jornada de este jueves.

Ocho fallecidos

La muerte registrada en Alcántara se produce 20 días después del que falleciera una niña de Almendralejo tras un ahogamiento en una piscina del Valle del Jerte. La menor fue trasladada con vida al Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde murió durante la madrugada del 3 de julio.

Con este nuevo caso, Extremadura alcanza los ocho fallecidos por ahogamiento en lo que va de 2026. Durante el mes de junio perdieron la vida tres personas en Rena (un niño de dos años que cayó a un canal), Talayuela y la presa de Majadillas, una cifra que ya igualaba en solo un mes todas las muertes contabilizadas en la región durante 2025.

Lago en el campo de golf de Talayuela. / Talayuela Golf

La víctima de Talayuela era N’Gandi Beni Ange Uriel, un joven de 25 años de Costa de Marfil que perdía la vida en una charca del campo de golf de Talayuela, donde realizaba labores de mantenimiento. El joven fue dado por desaparecido en la tarde del jueves 4 de junio y los agentes de la Guardia Civil hallaron sus pertenencias a la orilla del lago. Tras la intervención del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), los efectivos hallaron su cuerpo en el fondo del lago.

En el caso de Majadillas, el suceso ocurrió el 13 de junio después de que se denunciara la desaparición de un hombre de 74 años unos días antes. Su cuerpo fue localizado en las inmediaciones de la presa, donde también actuaron los agentes de la unidad subacuática de la Guardia Civil.

Recomendaciones

Ante el incremento de los accidentes acuáticos, Cruz Roja insiste en que nunca se debe entrar en el agua para intentar un rescate sin contar con preparación, ya que la persona en peligro puede arrastrar bajo la superficie a quien trata de auxiliarla. La recomendación es avisar inmediatamente al 112 y lanzar desde tierra cualquier objeto flotante al que la víctima pueda agarrarse hasta la llegada de los profesionales.

Los especialistas también aconsejan extremar la precaución en piscinas naturales, ríos, embalses, gargantas, canales y balsas agrícolas, donde puede haber corrientes, cambios de profundidad, vegetación sumergida o fondos resbaladizos. En el caso de los menores, recuerdan que los manguitos y flotadores no sustituyen la vigilancia permanente de un adulto.

Fuente: El Periódico de Extremadura