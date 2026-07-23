Ya es oficial: Bruselas adelanta 37 millones por las borrascas que golpearon Extremadura y Andalucía

Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana y Pedro. Un rosario de borrascas golpeó la península entre mediados de enero y febrero y dejó en Extremadura inundaciones, carreteras cortadas, daños en viviendas e infraestructuras agrarias y cerca de un millar de personas evacuadas ante el riesgo de desbordamiento de ríos y embalses.

Cinco meses después, la Comisión Europea ha aprobado un adelanto de 37,26 millones de euros para España con cargo al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. El dinero permitirá comenzar a afrontar las reparaciones ocasionadas por el tren de temporales, que afectó especialmente a Andalucía y Extremadura.

Se trata de un primer pago y no de la cuantía definitiva que recibirá España. Bruselas deberá presentar posteriormente una propuesta con el importe total, que tendrá que obtener el visto bueno del Consejo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo.

El Ministerio de Hacienda había solicitado la ayuda en abril y cifró en 1.801 millones de euros los gastos susceptibles de ser financiados. La cantidad final procedente de Europa será necesariamente inferior, ya que esa valoración supera el presupuesto disponible en la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia.

Jota Granado

Dos meses bajo una sucesión de temporales

La cadena comenzó con Harry, nombrada el 16 de enero, y continuó con Ingrid, a partir del día 20. Después llegaron Joseph, entre el 25 y el 30 de enero, y Kristin, nombrada el día 27 y responsable de uno de los episodios de viento, lluvia y nieve más adversos de aquel mes.

Ya en febrero aparecieron Leonardo, entre los días 2 y 6; Marta, nombrada el 5; Nils, entre el 10 y el 12; Oriana, a partir del 13, y Pedro, en torno al día 17. El episodio que fundamenta este primer adelanto europeo se concentra entre el 22 de enero y el 14 de febrero, periodo en el que España sufrió los mismos temporales que Portugal.

En Extremadura, Joseph dejó precipitaciones superiores a los 60 litros por metro cuadrado en algunos municipios y rachas de viento que alcanzaron los 103 kilómetros por hora en Jerez de los Caballeros. La situación se agravó con Kristin, durante la que el 112 atendió más de 300 incidencias, entre árboles arrancados, cortes de electricidad y carreteras, desprendimientos de muros y tejados y daños en más de 25 centros educativos.

La Junta llegó a suspender las clases en la comunidad y activó los planes de emergencia por inundaciones y fenómenos meteorológicos adversos. Los temporales provocaron también un rápido aumento del caudal de los ríos y arroyos y elevaron de forma extraordinaria las aportaciones a los embalses de la cuenca del Guadiana.

Un millar de personas fuera de sus casas

El momento más delicado llegó con Leonardo. Las lluvias acumuladas y los desembalses obligaron a evacuar preventivamente a cerca de un millar de personas en distintos puntos de Extremadura, ante la crecida de cauces como el Guadiana, el Ardila, el Alagón y el Zapatón.

La mayor operación se produjo en las pedanías de La Bazana y Valuengo, pertenecientes a Jerez de los Caballeros, donde unas 800 personas tuvieron que abandonar sus viviendas ante el riesgo de una avenida de agua. Parte de los evacuados fueron alojados en instalaciones municipales y otros se desplazaron a casas de familiares.

También fueron desalojadas alrededor de un centenar de personas en viviendas aisladas de Valdebótoa y Gévora, en el entorno de Badajoz. A ellas se sumaron vecinos de la urbanización La Isleta, en Coria, y usuarios de un cámping situado junto al río Jerte en Plasencia. La comunidad llegó a acumular una treintena de carreteras cortadas.

C. R.

Las sucesivas crecidas causaron daños en cauces, márgenes, caminos e infraestructuras hidráulicas. La Confederación Hidrográfica del Guadiana tuvo que acometer posteriormente actuaciones de emergencia en presas, zonas regables, caminos y sistemas de control hidrológico.

El sector agrario fue uno de los más afectados. Los temporales dañaron cultivos, explotaciones, caminos rurales e instalaciones de riego, además de elevar costes en la ganadería. El Gobierno habilitó después un plan extraordinario de 2.874 millones de euros para Andalucía y Extremadura, de los que 600 millones se reservaron para reparar caminos, infraestructuras agrarias y regadíos.

Para infraestructuras y servicios esenciales

El Fondo de Solidaridad podrá financiar actuaciones destinadas a restablecer infraestructuras básicas de energía, agua, sanidad y educación, así como los alojamientos provisionales de los afectados y los costes asumidos por los servicios de emergencia.

También permite sufragar operaciones de limpieza, medidas de protección del patrimonio cultural y reparaciones en infraestructuras preventivas. La Comisión Europea recuerda que en España los temporales provocaron cortes prolongados de electricidad, agua y telecomunicaciones, además de importantes pérdidas materiales y viviendas destruidas o inhabitables.

Bruselas ha aprobado este jueves adelantos por un total de 103,6 millones de euros para los tres países afectados. Portugal recibirá 65,37 millones después de que las inundaciones y corrimientos de tierra dejaran 18 fallecidos, mientras que Malta obtendrá 931.014 euros por los daños ocasionados por Harry.

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea fue creado en 2002 para apoyar la recuperación tras grandes catástrofes naturales. Desde entonces ha concedido más de 11.000 millones de euros para responder a 148 desastres y emergencias en países europeos.

Fuente: El Periódico de Extremadura