Oliva de la Frontera condena el violento episodio que deja al alcalde de Zahínos con la nariz fracturada y a dos guardias civiles de baja

El Ayuntamiento de Oliva de la Frontera ha condenado rotundamente los hechos ocurridos el pasado domingo, en los que resultaron heridos el alcalde de Zahínos, Gregorio Gallego, dos guardias civiles y varios vecinos de la localidad, entre ellos una persona con discapacidad intelectual. El consistorio considera que durante el altercado "se han sobrepasado todos los límites".

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Oliva de la Frontera como presuntos responsables de los hechos y de un supuesto delito de atentado contra agentes de la autoridad. El enfrentamiento se produjo durante la tarde del domingo 19 de julio en una vía pública del municipio pacense.

El alcalde de Zahínos intervino para auxiliar a un vecino

Gregorio Gallego se encontraba en Oliva de la Frontera participando en un encuentro familiar cuando observó una disputa en la que varias personas estaban golpeando a un hombre con discapacidad intelectual reconocida. El regidor decidió intervenir para tratar de frenar lo que estaba ocurriendo.

En el lugar se encontraban igualmente dos miembros de la Guardia Civil, uno de ellos fuera de servicio, que actuaron junto al alcalde para auxiliar a la víctima y contener el enfrentamiento. Durante la intervención, los tres acabaron resultando heridos.

Gallego recibió un fuerte golpe y tuvo que ser atendido inicialmente en el centro de salud de Oliva de la Frontera. Posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, donde permaneció varias horas antes de recibir el alta.

Gregorio Gallego, alcalde de Zahínos, junto a una imagen de Oliva de la Frontera, localidad en la que se produjo la agresión. / Ayto. Oliva de la Frontera

De acuerdo con la información recabada por este periódico, el alcalde de Zahínos sufrió una fractura en la nariz como consecuencia de los golpes recibidos. Los otros dos heridos son el sargento comandante del puesto de la zona y un agente que se encontraba fuera de servicio.

Dos guardias civiles de baja y un arma blanca

Ambos guardias civiles permanecen actualmente de baja por las lesiones sufridas durante el enfrentamiento. Los agentes han presentado la correspondiente denuncia y han solicitado medidas cautelares de alejamiento ante el temor a posibles represalias.

El guardia civil fuera de servicio había observado cómo una pareja golpeaba violentamente al vecino con discapacidad intelectual. Tras identificarse como miembro del Instituto Armado e intentar detener los hechos, los presuntos implicados habrían exhibido un arma blanca de grandes dimensiones, según fuentes de JUCIL.

La gravedad de la situación obligó a movilizar a varias patrullas de la Guardia Civil. Cuando el sargento comandante del puesto acudió para controlar el altercado, los implicados también habrían arremetido contra él y proferido amenazas de muerte.

Los tres detenidos serían una pareja de entre 20 y 30 años y el padre de la mujer, de unos 50 años, todos ellos residentes en Oliva de la Frontera. La investigación continúa abierta para esclarecer las motivaciones de lo ocurrido y concretar la participación de cada uno.

JUCIL ha condenado los hechos y considera que este episodio vuelve a demostrar la vulnerabilidad a la que se enfrentan los guardias civiles, incluso cuando se encuentran fuera de servicio y deciden intervenir para auxiliar a un ciudadano.

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), Manuel José González Andrade, también ha mostrado su apoyo al alcalde de Zahínos y a los dos agentes heridos, a quienes ha deseado una pronta recuperación.

González Andrade ha calificado de "intolerable" que un representante político sea amenazado o resulte herido por salir en defensa de otra persona. También se ha puesto a disposición de Gregorio Gallego y le ha transmitido el respaldo moral e institucional de la federación.

"Se han sobrepasado todos los límites"

El alcalde de Oliva de la Frontera, Juan Antonio García Torres, ha trasladado públicamente, en nombre de todo el equipo de gobierno, su "más firme condena" por lo sucedido a Gregorio Gallego, los dos guardias civiles y los vecinos afectados.

"Aunque se habían producido situaciones de tensión con anterioridad, en esta ocasión se han sobrepasado todos los límites", ha afirmado el regidor. García Torres considera que lo ocurrido merece una condena pública "firme y contundente", además del apoyo y la solidaridad ya trasladados personalmente a las víctimas.

El alcalde ha expresado el "cariño, apoyo y solidaridad" del consistorio y de todo el pueblo hacia los heridos y sus familias. También ha defendido que Oliva de la Frontera es una localidad "acogedora, respetuosa y comprometida con los valores de la convivencia" y ha rechazado cualquier manifestación de violencia.

"Deseamos a todas las personas afectadas una pronta y completa recuperación, con la confianza de que muy pronto puedan retomar su actividad y su vida cotidiana con total normalidad", ha concluido García Torres, quien ha enviado "un fuerte abrazo y todo el ánimo" del ayuntamiento y de los vecinos.

Fuente: El Periódico de Extremadura