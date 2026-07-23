El PSOE pide explicaciones por un supuesto trato de favor en la Consejería de Educación que el PP niega

El PSOE de Extremadura ha denunciado este jueves un supuesto "trato de favor" a un familiar directo del secretario general de Educación, que se beneficiará de una subida salarial tras la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la consejería. El PP lo niega rotundamente y acusa a los socialistas de alimentar "una polémica estéril" como cortina de humo cuando "acaban de ser condenados por montar un chiringuito al hermano de Pedro Sánchez".

La portavoz de Educación del PSOE, Lara Garlito, ha explicado que la modificación de la RPT de la Consejería de Educación incluye que una jefatura de servicio pase de un nivel 28 a un nivel 29, en concreto la del familiar del secretario general, José Pedro Catalán, mientras otra jefatura de servicio desciende del nivel 29 al 28.

El PSOE ha exigido conocer los criterios que han motivado esta decisión y ha reclamado "máxima transparencia" a la Junta para aclarar si ha existido o no un trato de favor en la modificación de la RPT

Máxima transparencia

Garlito ha recordado que hace unos días, la nueva presidenta del PP de la provincia de Cáceres, Elena Manzano, "se jactaba públicamente de que su formación no favorece a familiares", unas declaraciones que a su juicio contrastan con lo ocurrido en la Consejería de Educación.

Además, para los socialistas resulta "especialmente llamativo" que se incremente el nivel retributivo de una jefatura de servicio mientras, "al mismo tiempo, el gobierno de Guardiola elimina plazas en la Escuela Hogar de Alburquerque, despide a dos trabajadores y continúa justificando recortes en los servicios públicos del medio rural".

La respuesta del PP

El PP, por su parte, ha defendido la modificación de la RPT y ha reprochado al PSOE que hable de "trato de favor" a un familiar de un alto cargo cuando "todavía no han dicho qué van a hacer y por qué están manteniendo a los enchufadores condenados del caso del hermano de Pedro Sánchez".

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, atiende a los medios / GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

Juliá ha defendido que la modificación de la RPT "se ha hecho en función de la categoría de oposición de quienes ocupan los puestos". "Quien pasa de una categoría 29 a una categoría 28 lo hace porque su puesto de oposición lo ocupa con categoría de diplomado; y quien ha pasado de una categoría 28 a una categoría 29, lo hace porque su plaza de oposición es con categoría de licenciado. Es con total transparencia y respetando las categorías de oposición", ha asegurado.

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Asimismo, el portavoz popular ha destacado que esta modificación permite que, "por primera vez" los maestros puedan acceder a puestos de jefatura de servicio y en las delegaciones provinciales "para que también puedan aportar su sabiduría y su conocimiento en la administración y en la gestión de la Consejería de Educación".