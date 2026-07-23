Choque político
El PSOE pide explicaciones por un supuesto trato de favor en la Consejería de Educación que el PP niega
Lara Garlito denuncia que un familiar directo del secretario general se beneficiará de una subida salarial tras modificarse la RPT, mientras Sánchez Juliá sostiene que responde a la actualización de las categorías laborales
El PSOE de Extremadura ha denunciado este jueves un supuesto "trato de favor" a un familiar directo del secretario general de Educación, que se beneficiará de una subida salarial tras la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la consejería. El PP lo niega rotundamente y acusa a los socialistas de alimentar "una polémica estéril" como cortina de humo cuando "acaban de ser condenados por montar un chiringuito al hermano de Pedro Sánchez".
La portavoz de Educación del PSOE, Lara Garlito, ha explicado que la modificación de la RPT de la Consejería de Educación incluye que una jefatura de servicio pase de un nivel 28 a un nivel 29, en concreto la del familiar del secretario general, José Pedro Catalán, mientras otra jefatura de servicio desciende del nivel 29 al 28.
El PSOE ha exigido conocer los criterios que han motivado esta decisión y ha reclamado "máxima transparencia" a la Junta para aclarar si ha existido o no un trato de favor en la modificación de la RPT
Máxima transparencia
Garlito ha recordado que hace unos días, la nueva presidenta del PP de la provincia de Cáceres, Elena Manzano, "se jactaba públicamente de que su formación no favorece a familiares", unas declaraciones que a su juicio contrastan con lo ocurrido en la Consejería de Educación.
Además, para los socialistas resulta "especialmente llamativo" que se incremente el nivel retributivo de una jefatura de servicio mientras, "al mismo tiempo, el gobierno de Guardiola elimina plazas en la Escuela Hogar de Alburquerque, despide a dos trabajadores y continúa justificando recortes en los servicios públicos del medio rural".
La respuesta del PP
El PP, por su parte, ha defendido la modificación de la RPT y ha reprochado al PSOE que hable de "trato de favor" a un familiar de un alto cargo cuando "todavía no han dicho qué van a hacer y por qué están manteniendo a los enchufadores condenados del caso del hermano de Pedro Sánchez".
Juliá ha defendido que la modificación de la RPT "se ha hecho en función de la categoría de oposición de quienes ocupan los puestos". "Quien pasa de una categoría 29 a una categoría 28 lo hace porque su puesto de oposición lo ocupa con categoría de diplomado; y quien ha pasado de una categoría 28 a una categoría 29, lo hace porque su plaza de oposición es con categoría de licenciado. Es con total transparencia y respetando las categorías de oposición", ha asegurado.
Asimismo, el portavoz popular ha destacado que esta modificación permite que, "por primera vez" los maestros puedan acceder a puestos de jefatura de servicio y en las delegaciones provinciales "para que también puedan aportar su sabiduría y su conocimiento en la administración y en la gestión de la Consejería de Educación".
- Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz: 'La sentencia del caso David Sánchez ha sido un jarro de agua fría
- Muere un operario de 23 años tras ser arrollado un vehículo de conservación de carreteras por un camión en la A-5 de Badajoz
- El proyecto de chalets de lujo en la antigua Coca Coca de Badajoz supera los trámites urbanísticos
- La Confederación Hidrográfica suspenderá la navegación en el Guadiana a su paso por Badajoz por el nenúfar mexicano
- El entrenador del fútbol base de Badajoz detenido por pornografía infantil pide que se anule la causa
- Vecino del campo de golf de Badajoz: 'Sufro una lluvia de pelotas en mi casa desde hace seis años
- La Pinchoteca abre en Badajoz para ofrecer más de 15 pinchos y carnes premium al carbón
- Pierdo una reunión de trabajo': Una avería en el avión procedente de Madrid causa varios retrasos en el aeropuerto de Badajoz