El riesgo extremo de incendios afecta a estos 62 municipios y se extenderá este viernes por Extremadura

Extremadura afronta varias jornadas especialmente delicadas por el riesgo de incendios forestales. Un total de 62 municipios, concentrados principalmente en el noreste de la comunidad, se encuentran este jueves en nivel extremo, mientras que otros 234 presentan un peligro muy alto y 75 permanecen en nivel alto.

Los datos proceden del índice elaborado por el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) a partir de la información meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología. El mapa deja en rojo amplias zonas del norte y el este de Cáceres, además de algunos puntos aislados del resto de la comunidad.

La situación empeorará este viernes. La previsión extiende el riesgo extremo por buena parte de la provincia cacereña y por zonas del centro y el este de Badajoz, mientras el nivel muy alto dominará prácticamente todo el territorio restante. El sábado se espera una mejoría, aunque la mayor parte de Extremadura continuará bajo riesgo alto o muy alto y persistirán algunos focos extremos.

El Periódico Extremadura

Combustible seco y humedad muy baja

La Aemet prevé para este jueves cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ligero descenso o sin cambios y viento del oeste o suroeste, generalmente flojo, aunque con intervalos moderados. Pese a la pequeña bajada térmica, la vegetación permanece muy seca después de varios días de calor.

El análisis diario de riesgo elaborado por el experto forestal Paco Castañares advierte de que los combustibles están “extremadamente disponibles” y de que la atmósfera conserva condiciones favorables para incendios de comportamiento extremo. En amplias zonas del interior peninsular se esperan humedades inferiores al 15%, circunstancia que facilita una propagación rápida y eleva la dificultad de las labores de extinción.

La simultaneidad de grandes incendios continúa siendo, además, uno de los principales problemas operativos del país. Los fuegos ya consolidados pueden mostrar un comportamiento muy exigente y cualquier nueva ignición que escape al ataque inicial tiene capacidad para evolucionar con rapidez.

Carlos Gil

Restricciones y precauciones

Durante los episodios de riesgo muy alto o extremo quedan prohibidas las actividades con mayor capacidad de originar incendios en suelo rústico y en espacios abiertos situados dentro de las zonas de influencia forestal. Tampoco puede utilizarse el fuego fuera de los supuestos expresamente permitidos o autorizados.

Las restricciones afectan a las quemas de vegetación y rastrojos, la elaboración de picones y el uso de barbacoas u hogueras en áreas recreativas y en los terrenos situados a menos de 30 metros del suelo rústico.

El empleo de cosechadoras, empacadoras, segadoras, motodesbrozadoras, equipos de soldadura o corte de metal y otra maquinaria capaz de producir chispas está sujeto a declaración responsable y a medidas específicas cuando se trabaja en terreno forestal o en suelo rústico situado a menos de 400 metros de estas zonas.

También deben extremarse las precauciones con grupos electrógenos, motores, bombas y maquinaria agrícola. Las autoridades recuerdan que, ante la presencia de humo o fuego, debe avisarse inmediatamente al 112 y evitar cualquier intervención que pueda poner en peligro a las personas.

Los 62 municipios en riesgo extremo

Abadía

Abertura

Aldeanueva de la Vera

Aldeanueva del Camino

Alía

Baños de Montemayor

Cabezuela del Valle

Cabrero

Campillo de Deleitosa

Carrascalejo

Casas de Miravete

Casas del Monte

Casatejada

Castañar de Ibor

Cuacos de Yuste

Deleitosa

Escurial

Fresnedoso de Ibor

Garganta la Olla

La Garganta

Gargantilla

Garvín

La Granja

Guadalupe

Guijo de Santa Bárbara

Hervás

Higuera

Jaraicejo

Jarandilla de la Vera

Jarilla

Jerte

Losar de la Vera

Madrigal de la Vera

Mesas de Ibor

Millanes

Navaconcejo

Navalmoral de la Mata

Navalvillar de Ibor

Peraleda de San Román

Piornal

Pueblonuevo de Miramontes

Puerto de Santa Cruz

Rebollar

Robledillo de la Vera

Robledollano

Rosalejo

Segura de Toro

Talaveruela de la Vera

Talayuela

Tiétar

Tornavacas

El Torno

Torrecillas de la Tiesa

Valdastillas

Valdehúncar

Valdelacasa de Tajo

Valverde de la Vera

Viandar de la Vera

Villamesías

Villanueva de la Vera

Villar de Plasencia

Villar del Pedroso

Fuente: El Periódico de Extremadura