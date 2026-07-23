Tres detenidos por agredir al alcalde de Zahínos y a dos guardias civiles en Oliva de la Frontera

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Oliva de la Frontera como presuntos responsables de la agresión sufrida por el alcalde de Zahínos, Gregorio Gallego, y de un supuesto delito de atentado contra agentes de la autoridad. Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado domingo 19 de julio en una vía pública de la localidad pacense.

Según ha informado el Partido Popular, el alcalde de Zahínos se encontraba en Oliva de la Frontera disfrutando de un encuentro familiar cuando observó una disputa en la que varias personas estaban agrediendo a un hombre con discapacidad intelectual. En el lugar se encontraban también dos agentes de la Benemérita, que intervinieron junto al regidor para tratar de detener el ataque. Durante la actuación, Gallego recibió un fuerte golpe.

Hospital Universitario de Badajoz

El regidor tuvo que ser atendido inicialmente en el centro de salud y posteriormente trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, donde permaneció varias horas antes de recibir el alta. Según ha podido saber este periódico, el alcalde sufrió una fractura en la nariz como consecuencia de la agresión.

En el altercado también resultaron heridos dos miembros de la Guardia Civil, el sargento comandante del puesto de la zona y otro agente que se encontraba fuera de servicio. Ambos permanecen actualmente de baja para el servicio debido a las lesiones sufridas durante la intervención.

Tal y como ha podido saber este periódico, el guardia civil fuera de servicio observó cómo una pareja agredía violentamente a un vecino, una persona con una discapacidad intelectual reconocida. El agente se identificó como miembro del Instituto Armado e intentó frenar el ataque.

Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico en una imagen de archivo. / El Periódico Extremadura

Arma blanca de grandes dimensiones

Fuentes de la asociación profesional aseguran que los presuntos agresores exhibieron entonces un arma blanca de grandes dimensiones y acometieron contra el agente. La situación se agravó posteriormente y obligó a movilizar a varias patrullas hasta el lugar de los hechos.

Cuando el sargento comandante de puesto acudió para controlar el enfrentamiento, los implicados arremetieron también contra él y profirieron, según JUCIL, amenazas de muerte. Durante los forcejeos se produjeron nuevas agresiones físicas que provocaron lesiones a los dos guardias civiles.

Una pareja de entre 20 y 30 años y el padre de la mujer

Los tres arrestados serían una pareja de entre 20 y 30 años y el padre de la mujer, de unos 50 años, todos ellos residentes en Oliva de la Frontera. Fuentes de JUCIL aseguran que las personas investigadas acumulan denuncias anteriores, aunque este extremo deberá ser determinado dentro de las diligencias policiales y judiciales.

Los agentes han interpuesto la correspondiente denuncia y han solicitado medidas cautelares de alejamiento ante el temor a posibles represalias. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido, determinar las motivaciones del ataque y concretar la participación de cada uno de los detenidos.

JUCIL ha condenado la agresión y sostiene que este episodio vuelve a demostrar la vulnerabilidad a la que se enfrentan los guardias civiles, incluso cuando actúan fuera de servicio para auxiliar a un ciudadano. La asociación ha reiterado su reclamación para que la Guardia Civil sea reconocida oficialmente como profesión de riesgo.

Fuente: El Periódico de Extremadura