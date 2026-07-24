Desalojan una vivienda por un incendio forestal de nivel 1 en Las Viñas, cerca de Cáceres

Un incendio forestal declarado este viernes en Arroyo de la Luz, en las proximidades de la carretera EX-207 y en la zona conocida como Las Viñas, ha obligado a activar el nivel 1 de peligrosidad por su cercanía a viviendas aisladas.

La activación se ha producido a las 18.00 horas ante la evolución de las llamas y el riesgo para varias edificaciones situadas en el entorno. La Guardia Civil ha desalojado de forma preventiva una vivienda para garantizar la seguridad de sus ocupantes.

Los servicios de emergencia también han movilizado recursos sanitarios para atender a una mujer de edad avanzada que ha presentado síntomas por inhalación de humo.

Bomberos en el lugar del incendio. / Carlos GIl

Uno de los afectados ha relatado a este diario que recibió el aviso sobre las 16.30 horas, cuando las llamas habían alcanzado la viña de un familiar. "El fuego ha cogido mucha fuerza hasta que han llegado los medios aéreos. Se nos ha ido un poco de las manos y estamos apagándolo como podemos", ha explicado.

El vecino ha señalado además que el incendio ha entrado en una de sus parcelas, lo que les ha obligado a sacar las vacas ante el avance de las llamas.

En las labores de extinción participan medios del Plan Infoex y de la Diputación de Cáceres. El dispositivo está formado por cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, dos unidades helitransportadas, un agente del Medio Natural, un técnico de extinción, dos helicópteros y dos aviones.

Infoex

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia mientras continúan las labores de extinción.

El precedente del verano pasado

Cabe recordar, por otra parte, que las Viñas de la Mata, donde numerosos cacereños tienen una segunda residencia y algunas familias viven de forma permanente, ya sufrió un grave incendio durante el verano de 2025. El fuego coincidió con los grandes siniestros registrados en Jarilla, Villar de Plasencia, Cabezabellosa y otros puntos de Extremadura.

El fuego declarado en la zona de las Viña de la Mata. / G. C.

La Guardia Civil ordenó entonces el desalojo de las viviendas ante el avance de las llamas. El incendio calcinó alrededor de 3.000 hectáreas y afectó a numerosas fincas, con daños en el tendido eléctrico, las canalizaciones de agua y otras instalaciones.

Aquel episodio se produjo mientras el incendio de Jarilla superaba las 6.000 hectáreas quemadas y el de Aliseda afectaba a unas 2.000 hectáreas de la Sierra de San Pedro, en una de las jornadas más complicadas de la campaña de incendios del pasado verano.

Fuente: El Periódico de Extremadura