Incendios forestales
Extremadura envía brigadas, aviones y maquinaria pesada para combatir los incendios de Ávila y Madrid
El Plan Infoex ha puesto a disposición de la emergencia nacional dos unidades terrestres, dos aeronaves anfibias y un bulldozer
Extremadura ha puesto medios humanos y materiales del Plan Infoex a disposición de la emergencia de interés nacional decretada este viernes por el Gobierno para combatir los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a Castilla y León, concretamente a la provincia de Ávila.
El dispositivo extremeño está compuesto por dos unidades terrestres de bomberos forestales, un agente del Medio Natural, un coordinador de zona y dos aviones anfibios. También se ha movilizado un equipo de maquinaria pesada integrado por una góndola, un bulldozer y un vehículo auxiliar de apoyo.
Los recursos del Plan Infoex trabajarán en las zonas que determine el Mando Operativo Integrado (MOPI), el órgano constituido para coordinar la emergencia y distribuir los medios disponibles en función de las necesidades de los distintos incendios.
El envío se enmarca en los mecanismos de colaboración entre comunidades autónomas ante grandes emergencias forestales. La ayuda extremeña se canaliza a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM).
Desde el pasado 1 de junio, fecha en la que comenzó la época de peligro alto de incendios forestales en Extremadura, el Plan Infoex ha enviado medios humanos y materiales para colaborar en la extinción de fuegos registrados fuera de la región.
Otras actuaciones
Durante este periodo, los efectivos extremeños han participado en labores de apoyo en incendios declarados en Andalucía, concretamente en la provincia de Huelva, y en Castilla-La Mancha, en las provincias de Ciudad Real y Toledo.
Extremadura firmó además el pasado año convenios de colaboración con Castilla y León y Castilla-La Mancha para agilizar la intervención de los equipos de extinción en las zonas próximas a los límites autonómicos.
Estos acuerdos eliminan trámites burocráticos y permiten que los operativos actúen sin autorización previa en una franja de cinco kilómetros alrededor de las fronteras entre comunidades. Este espacio recibe el nombre de Zona de Actuación Conjunta ante Incendios Forestales (ZACIF).
Fuente: El Periódico de Extremadura
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