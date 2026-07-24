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La Junta ofrece hasta 30.000 euros por proyecto contra la violencia machista en Extremadura

La convocatoria ya tiene plazos y está dirigida a asociaciones y fundaciones de mujeres que desarrollen campañas de sensibilización y prevención

Manifestación contra la ciolencia machista en Extremadura, en una foto de archivo.

Manifestación contra la ciolencia machista en Extremadura, en una foto de archivo. / SANTI GARCÍA

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E. P. E.

Cáceres

La Junta de Extremadura ha abierto una convocatoria de ayudas para financiar proyectos de sensibilización y prevención de la violencia machista durante 2026. La línea dispone de un presupuesto global de 300.000 euros y permitirá conceder subvenciones de hasta 30.000 euros por iniciativa.

Las solicitudes deberán presentarse de manera telemática en un plazo de siete días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. Cada entidad podrá presentar una única iniciativa y los proyectos tendrán que ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2026, incluidas las posibles prórrogas.

Las ayudas se tramitarán mediante concurrencia competitiva y los proyectos que obtengan una mayor puntuación podrán recibir la totalidad del importe solicitado, siempre dentro del presupuesto aceptado y hasta que se agote el crédito disponible. La dotación inicial podría incrementarse hasta un 20%, lo que elevaría el fondo hasta los 360.000 euros.

Vídeo | Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Badajoz por la última víctima de violencia machista

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A.M.R

Cómo acceder

Podrán optar a estas subvenciones las asociaciones, agrupaciones y federaciones de mujeres, además de las fundaciones privadas de mujeres sin ánimo de lucro. Las entidades deberán desarrollar su actividad en Extremadura y recoger entre sus fines estatutarios la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades.

Los proyectos tendrán que estar vinculados a varios de los ejes incluidos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Entre las actuaciones previstas figuran las campañas destinadas a romper el silencio y concienciar sobre las consecuencias de la desigualdad y las conductas violentas, con especial atención a los niños, adolescentes y jóvenes.

También se contempla el desarrollo de iniciativas dirigidas específicamente a las mujeres del medio rural y a las mujeres con discapacidad, dos colectivos a los que la convocatoria presta una atención especial.

Prevención férrea

La línea permitirá respaldar actividades de formación especializada para los profesionales que intervienen en la prevención, protección y asistencia a las víctimas. Entre ellos se encuentran jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, sanitarios, docentes, médicos forenses y equipos psicosociales.

Asimismo, podrán financiarse estudios destinados a mejorar el conocimiento sobre las distintas formas de violencia y su incidencia en función de factores como la edad, la discapacidad o la residencia en zonas rurales.

Otro de los ámbitos incluidos es la visibilización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres, como las agresiones sexuales, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados.

Costes subvencionables

Entre los gastos subvencionables se encuentran los costes del personal adscrito directamente al proyecto, los desplazamientos, el alojamiento, la manutención, las ponencias y determinados gastos de publicidad y difusión. Los costes indirectos no podrán superar, con carácter general, el 10% del presupuesto de la iniciativa.

Quedan excluidas, entre otras partidas, la compra de equipos informáticos, mobiliario y bienes inventariables, así como los gastos de inauguraciones, obsequios o celebraciones.

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La cuantía concedida se abonará anticipadamente y en un único pago por el 100% del importe aprobado.

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