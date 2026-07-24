Los profesionales de la automoción recuerdan a los extremeños los puntos a revisar en el coche este verano

La patronal de la Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (ASPREMETAL), y la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines(CETRAA), hacen un llamamiento a los conductores para que realicen una revisión preventiva de sus vehículos ante los nuevos desplazamientos previstos para la nueva operación salida de este verano.

Ambas entidades recuerdan que el principal factor que determina la fiabilidad de un vehículo no es su antigüedad, sino el mantenimiento que haya recibido a lo largo de su vida útil.

En un contexto marcado por el progresivo envejecimiento del parque automovilístico español, «sobre todo en Extremadura, el segundo más antiguo del país», remarcan desde Aspremetal. Un vehículo con muchos años puede seguir siendo seguro siempre que se mantenga conforme a las recomendaciones del fabricante y sea revisado por profesionales cualificados.

Los estudios sobre mantenimiento preventivo realizados por CETRAA y GiPA muestran que los vehículos de más de diez años son los más desatendidos por sus propietarios, especialmente en elementos tan importantes para la seguridad como neumáticos, amortiguadores y frenos.

Además, los conductores que no realizan el mantenimiento preventivo recomendado sufren un 42 % más de averías que quienes sí lo hacen, una diferencia que continúa siendo del 31% incluso eliminando el factor edad del vehículo.

Mayor cuidado en verano

Además del envejecimiento del parque, el verano supone una exigencia adicional para numerosos componentes del vehículo. Las altas temperaturas, los desplazamientos largos y el incremento de la carga transportada someten a un mayor esfuerzo a elementos como los neumáticos, el sistema de refrigeración, la batería, los frenos o el sistema de climatización, haciendo especialmente recomendable comprobar su estado antes de iniciar un viaje.

Cetraa y Aspremetal recuerdan además que «una revisión preventiva siempre será más económica y mucho menos preocupante que tener que afrontar una avería durante las vacaciones. La mejor forma de disfrutar del viaje es preparar el vehículo con antelación y confiar su revisión a profesionales».

Buen mantenimiento

Para ello, ASPREMETAL cuenta con un listado de talleres en Extremadura que los usuarios pueden encontrar en su web y filtrar por localidad.

Ambas entidades enfatizan la importancia de acudir siempre a talleres legalmente establecidos, únicos centros que pueden ofrecer las garantías técnicas, profesionales y legales necesarias para realizar un mantenimiento adecuado del vehículo y contribuir así a una movilidad más segura. Además, la revisión del vehículo debe ir acompañada de una conducción responsable.

Respetar los límites de velocidad, evitar distracciones, realizar pausas periódicas durante los trayectos largos y seguir las normas de circulación son medidas esenciales para reducir riesgos y garantizar unos desplazamientos seguros durante el periodo estival.

Fuente: El Periódico de Extremadura