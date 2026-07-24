El PSOE tilda de "bochornosa" la ausencia de la Junta de Extremadura en la Conferencia de Inmigración

El PSOE de Extremadura ha calificado de «bochornosa» la decisión de la Junta de dejar vacía su silla en la Conferencia Sectorial de Inmigración convocada este jueves por el Gobierno de España para abordar, entre otros asuntos, el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Blanca Martín, ha criticado que el Ejecutivo autonómico se sumara al plante de las comunidades gobernadas por el PP, que impidió finalmente la celebración de la reunión por falta de cuórum.

Martín ha afirmado que cerca de 9.000 personas se beneficiarán del proceso en Extremadura y ha defendido que su regularización representa una oportunidad para afrontar uno de los principales problemas estructurales de la comunidad: la pérdida de población.

«Estamos hablando de personas que ya viven aquí y que pueden contribuir a combatir la despoblación», ha sostenido la dirigente socialista, que ha reprochado al Gobierno regional su ausencia en un foro en el que se iban a analizar las consecuencias del procedimiento.

Miguel Ángel Montesinos

La Junta había justificado su decisión por la falta de documentación previa sobre el proceso. El secretario general de Presidencia, David González, llegó a desplazarse a Madrid, pero no accedió a la reunión al comprobar que el Ministerio no había remitido los informes técnicos y económicos reclamados por Extremadura.

Las diferencias

El Gobierno autonómico exige conocer cuántas de las 9.634 solicitudes registradas en la región terminarán con una autorización, dónde residirán las personas regularizadas y qué repercusión tendrá el proceso en ámbitos como la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios sociales y el empleo. De los expedientes presentados, 5.954 corresponden a la provincia de Badajoz y 3.680 a la de Cáceres.

La Junta sostiene que esas cifras se refieren a solicitudes y no a permisos ya concedidos, mientras que el PSOE considera que la Administración regional debería haber acudido a la conferencia para reclamar allí la información y participar en el debate.

La condonación de la deuda

Blanca Martín también ha criticado la oposición del PP extremeño a la condonación de deuda autonómica propuesta por el Gobierno central. Según ha señalado, la aplicación de la medida permitiría a Extremadura dejar de asumir más de 1.718 millones de euros de deuda, además de reducir el pago de intereses.

La portavoz socialista ha reclamado al Gobierno regional que anteponga los intereses de la comunidad a las directrices de las direcciones nacionales de los partidos que lo integran.

«Lo que deberían hacer es mirar más por los extremeños y extremeñas y menos por las órdenes que llegan desde Génova o desde las sedes nacionales de sus partidos», ha afirmado.

Blanca Martín ha realizado estas declaraciones tras la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea, en la que se han debatido las enmiendas parciales presentadas al proyecto de Presupuestos Generales de Extremadura para 2026.

Fuente: El Periódico de Extremadura