La tregua del calor durará poco: bajan las temperaturas antes de un nuevo ascenso en Extremadura

Extremadura afronta un breve respiro térmico después de varias jornadas marcadas por el calor. Las temperaturas descenderán de forma moderada este viernes y se mantendrán contenidas durante el sábado, con máximas de entre 30 y 33 grados en las dos capitales provinciales.

La tregua, sin embargo, comenzará a agotarse el domingo, cuando los termómetros volverán a subir. Meteo Extremadura señala que durante este fin de semana algunas zonas podrían registrar temperaturas unos 10 grados por debajo de los valores habituales, aunque advierte de que la próxima semana podría recuperarse el ambiente propio de plena canícula.

Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados, aunque durante la mañana podrán aparecer intervalos de nubes bajas en el oeste de la comunidad. Tampoco se descarta la formación de algún banco de niebla.

Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso ligero y las máximas bajarán de manera moderada. Los termómetros oscilarán entre los 17 y los 33 grados en Badajoz, mientras que Cáceres registrará una mínima de 17 y una máxima de 31.

Esta bajada contrasta con los valores registrados durante la jornada anterior. En la estación de Badajoz, por ejemplo, Aemet llegó a medir este jueves una máxima superior a los 37 grados, antes de que la entrada de viento del oeste favoreciera el descenso térmico.

Sábado

El sábado continuará el ambiente más llevadero. La previsión apunta a cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas durante las primeras horas y posibles bancos de niebla en zonas elevadas. Por la tarde podrá desarrollarse algo de nubosidad de evolución, aunque no se esperan precipitaciones.

Las temperaturas permanecerán sin grandes cambios en el oeste de Extremadura y descenderán en las comarcas orientales. Badajoz alcanzará nuevamente los 33 grados, con una mínima de 18, mientras que Cáceres se quedará en 30 grados de máxima y 16 de mínima.

Domingo

El domingo llegará el primer cambio de tendencia. Los cielos permanecerán poco nubosos o despejados y el viento será variable y flojo, pero las temperaturas subirán de forma ligera o moderada en el conjunto de la región.

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En Badajoz se esperan 17 grados de mínima y 36 de máxima, tres grados más que durante el sábado. En Cáceres, los termómetros se moverán entre los 19 y los 33 grados, también con un ascenso de tres grados en las horas centrales.