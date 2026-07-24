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La Unión Extremadura reclama 8,71 millones en ayudas para los apicultores por la subida del gasóleo

La organización agraria pide a la Junta un decreto de ayudas directas para compensar el encarecimiento de los combustibles que soportan las explotaciones apícolas, especialmente las trashumantes

Imagen de un apicultor, con un ahumador en primer plano.

Imagen de un apicultor, con un ahumador en primer plano. / El Periódico

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E. P. E.

Cáceres

Extremadura lidera el sector apícola nacional tanto por el número de colmenas como por la cantidad de profesionales dedicados a esta actividad. Según los datos aportados por La Unión Extremadura, la comunidad cuenta con unas 670.000 colmenas, que representan alrededor del 24% del total existente en España, y con cerca de 1.200 profesionales, el 18,5% del conjunto nacional.

Trashumancia

La organización agraria cifra en 1.657 el número de apicultores trashumantes que operan en la región. Estos profesionales deben trasladar en camiones sus colmenas hasta diferentes comarcas españolas para aprovechar floraciones que se producen en distintas épocas del año. El incremento del precio de los carburantes ha elevado considerablemente los costes de estos desplazamientos, imprescindibles para mantener la productividad de las explotaciones.

La Unión Extremadura sostiene que los apicultores están asumiendo las consecuencias económicas del encarecimiento de los combustibles vinculado al conflicto en Oriente Medio, pero denuncia que han quedado fuera de las medidas públicas aprobadas para otros sectores. La organización considera injustificado que la apicultura trashumante no pueda beneficiarse de bonificaciones al gasóleo pese a depender directamente del transporte por carretera.

Ante esta situación, La Unión Extremadura ha remitido un escrito al consejero de Agricultura de la Junta para solicitar la puesta en marcha de una medida similar en la comunidad autónoma. La organización reclama la aprobación de un decreto de ayudas de mínimis dotado con 8,71 millones de euros para compensar las pérdidas del sector apícola extremeño derivadas del encarecimiento de los combustibles.

Sin ayudas

El Ministerio de Hacienda ha aprobado mecanismos para compensar la subida del precio del gasóleo a agricultores, pescadores y transportistas. Sin embargo, según denuncia la organización agraria, estas ayudas no se han extendido a los apicultores que necesitan transportar sus colmenas para garantizar el aprovechamiento de las floraciones y la continuidad de su actividad.

La Unión Extremadura pone como ejemplo a Cataluña, una comunidad con menor peso apícola que Extremadura y que está tramitando un decreto específico para paliar los efectos negativos de la subida de los carburantes. La medida catalana se acoge al Reglamento europeo que regula las ayudas de mínimis y plantea su concesión mediante un régimen de concurrencia no competitiva.

Modelo catalán

Este sistema permitiría que las ayudas llegasen a todos los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos, sin necesidad de competir entre ellos por los fondos disponibles. El objetivo de la convocatoria sería compensar la pérdida de productividad sufrida por las explotaciones apícolas como consecuencia del aumento de sus costes de funcionamiento.

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La propuesta contempla ayudas para titulares de explotaciones con más de 50 colmenas declaradas. Las cantidades previstas alcanzarían los 16 euros por colmena para los apicultores profesionales trashumantes y los 10 euros por colmena para los profesionales estantes y los productores no profesionales.

Fuente: El Periódico de Extremadura

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