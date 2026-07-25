Las empresas del transporte escolar aplauden el aumento de precios y piden que se extienda a todas las rutas

Las empresas de transporte escolar reciben de forma positiva la mejora de los precios incluida por la Junta de Extremadura en la nueva licitación, pero mantienen sus dudas sobre la posibilidad de que las 356 rutas estén adjudicadas antes del comienzo de las clases el 10 de septiembre. "Ahora mismo no hay nada garantizado", advierte Nerea Carpintero, portavoz de Empresarios de Transporte Asociados (Etransa), colectivo que aglutina a medio centenar de empresas extremeñas del sector del transporte por carretera.

Carpintero aplaude que las cantidades recogidas en los nuevos contratos se aproximen más a los costes reales que deben asumir los transportistas. La Consejería de Educación ha actualizado los cálculos con los últimos datos del Observatorio de Costes del Ministerio, ha elevado un 24,76% las tarifas de los itinerarios de categoría B y ha fijado una referencia para el gasóleo un 16% superior a la estatal.

Fotogalería | Las familias extremeñas y los estudiantes protestan por la falta de transporte escolar /

Diferentes condiciones

La portavoz de Etransa reconoce que se trata de una mejora demandada desde hace tiempo por el sector, pero critica que esas nuevas condiciones únicamente beneficien a las rutas 356 que salen ahora a concurso, mientras que las empresas que mantienen contratos anteriores deberán continuar prestando el servicio con las tarifas fijadas en el acuerdo marco. En muchos casos, en una situación "muy complicada" y sin llegar a cubrir costes por el precio de los carburantes, las reparaciones o los gastos de personal.

"Queremos igualdad para todos", resume Carpintero tras recordar que todas las compañías soportan los mismos incrementos salariales y de combustible con independencia del procedimiento mediante el que fueron adjudicadas sus rutas.

Dudas sobre los plazos

La otra gran preocupación es el calendario. El plazo para presentar ofertas concluye el 10 de agosto y, a partir de ese momento, será necesario examinar la documentación, valorar las propuestas y formalizar los contratos. Las empresas dudan de que todos esos trámites puedan completarse antes del inicio del curso justo un mes después, el 10 de septiembre.

El sector tampoco puede anticipar todavía cuántas compañías concurrirán ni si alguna de las rutas volverá a quedar desierta. La respuesta dependerá de que cada empresa considere viable el precio asignado al itinerario y disponga de los vehículos y conductores necesarios, señala Carpintero. "Ahora mismo no hay nada garantizado", reconoce sin descartar que la Administración tenga que recurrir a contrataciones de emergencia.

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Las compañías sí aprecian un cambio en la interlocución. La portavoz destaca que el nuevo equipo responsable de la Consejería de Educación mantiene un contacto frecuente con las asociaciones y muestra disposición a escuchar sus demandas. El departamento que ahora dirige Sandra Valencia se ha reunido durante el último mes con los representantes del sector y, por primera vez, ha comunicado directamente a todas las empresas la publicación del concurso.

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