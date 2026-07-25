Extremadura se vuelca con Ávila: el Infoex, los bomberos de Cáceres y Cruz Roja se suman a la lucha contra los incendios

Extremadura ha desplegado medios humanos y materiales en la provincia de Ávila para colaborar en la respuesta a la emergencia provocada por el fuego. Efectivos del Plan Infoex, bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SEPEI) de la Diputación de Cáceres y equipos de Cruz Roja participan en las labores de protección, extinción y asistencia a la población afectada.

La Junta ha reforzado este dispositivo ante la gravedad de los fuegos registrados en Ávila y la Comunidad de Madrid, que han llevado al Gobierno a declarar una emergencia de interés nacional. Se trata de la segunda vez que se adopta esta medida en España y de la primera motivada por incendios forestales.

La Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias prepara ya el relevo de los equipos desplazados al incendio de Burgohondo. Los efectivos extremeños trabajan desde la tarde del viernes en la protección de los núcleos de población amenazados por las llamas.

El Plan de prevención y extinción de incendios forestales de Extremadura (Infoex) desplazó hasta allí dos unidades de bomberos forestales terrestres, un técnico de extinción (coordinador de zona), un agente del Medio Natural, dos aviones anfibios y un equipo de maquinaria pesada formado por una góndola, un bulldozer y un vehículo auxiliar de apoyo. Este dispositivo será relevado este domingo por la mañana, para dar continuidad a la ayuda respetando los tiempos mínimos de descanso y máximos de trabajo.

A este operativo hay que sumar la participación de Cruz Roja Extremadura, que ha desplazado un equipo de logística para prestar apoyo al dispositivo.

Además, la Junta de Extremadura ha incrementado su despliegue en la provincia de Ávila con el envío este sábado tarde del helicóptero con base en Jarandilla de la Vera a un nuevo incendio en Navatalgordo.

Cabe destacar también que bomberos del SEPEI de la Diputación de Cáceres se desplazaban esta mañana a la misma zona para proteger a los pueblos afectados. El operativo, formado por por un jefe de salida y cuatro conductores bomberos, además de una bomba rural pesada y un vehículo de mando, partía a las 6.30 horas a petición del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Ávila, que ha solicitado apoyo ante la evolución de las llamas.

Bomberos de la Diputación de Cáceres en Ávila. / Diputación de Cáceres

Otras comunidades

Desde el pasado 1 de junio, día en el que comenzó la de época de peligro alto en la comunidad autónoma, el Plan de prevención y extinción de incendios forestales de Extremadura ha enviado medios humanos y materiales a Andalucía (provincia de Huelva) y Castilla La Mancha (en Ciudad Real y Toledo), además de la que está ahora en Ávila (Castilla y León).

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Extremadura firmó el año pasado convenios de colaboración con Castilla y León y Castilla-La Mancha, acuerdos que eliminan burocracia y agilizan la intervención de los equipos de extinción en una franja de 5 kilómetros en torno a los límites autonómicos (la denominada ZACIF o Zona de Actuación Conjunta ante Incendios Forestales, en la que los medios pueden actuar sin requerir autorización previa).

Fuente: El Periódico de Extremadura