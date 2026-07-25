Incendios forestales
El incendio de Cuacos obliga a desalojar un campamento con 16 menores junto al Monasterio de Yuste
La Guardia Civil ha acompañado a los menores, monitores y trabajadores hasta el municipio, mientras los visitantes del monasterio permanecen temporalmente en el recinto
El incendio forestal declarado este sábado en Cuacos de Yuste, con nivel 1 de peligrosidad por la posible afección a edificaciones aisladas, ha obligado a desalojar de manera preventiva un campamento situado en las proximidades del Monasterio de Yuste. A las 22.00 horas el fuego se ha dado por estabilizado.
En las instalaciones se encontraban 16 menores, además de los monitores y el personal del campamento. Agentes de la Guardia Civil los han acompañado hasta la localidad de Cuacos de Yuste, donde permanecen atendidos mientras continúan los trabajos de extinción.
La Guardia Civil también ha informado a los visitantes que se encontraban en el Monasterio de Yuste de la conveniencia de permanecer temporalmente dentro del recinto para no entorpecer el tránsito de los vehículos de emergencia ni las labores de los equipos de extinción.
Ladera del cerro de San Simón
Faustino Martín fue uno de los vecinos que alertó al 112 tras divisar una columna de humo a media tarde. El incendio se ha declarado en una zona próxima al casco urbano de Cuacos de Yuste, junto a la carretera de subida al monasterio y en la ladera del cerro de San Simón, donde se extiende un robledal. En las inmediaciones se encuentra también el conocido cementerio de los alemanes.
Los servicios de extinción trabajan en el lugar y, por el momento, la evolución de las labores es favorable. La columna de humo resulta visible desde distintos puntos de La Vera, una comarca que permanece especialmente pendiente de cualquier fuego por su elevada densidad forestal y tras el susto del importante incendio de la primavera en Losar, el primer de amplias dimensiones de 2026 en España, con más de 600 hectáreas arrasadas.
En el operativo trabajan tres unidades terrestres de bomberos forestales, una unidad helitransportada, cinco medios aéreos, un agente del medio natural y dos técnicos de extinción, además de efectivos de la Guardia Civil.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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