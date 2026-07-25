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La receta electrónica veterinaria llega a las farmacias extremeñas

La integración de Prescrivet permite dispensar desde los programas de gestión medicamentos para mascotas y ganado sin acceder a una plataforma externa

Imagen de archivo de un veterinario.

Imagen de archivo de un veterinario. / El Periódico

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E. P. E.

Mérida

Las farmacias comunitarias de Extremadura ya pueden gestionar directamente la receta electrónica veterinaria desde sus propios programas informáticos. La incorporación de la plataforma Prescrivet agiliza la dispensación de medicamentos destinados tanto a animales de compañía como a ganado y evita que los farmacéuticos tengan que acceder a su portal web.

La nueva funcionalidad, ya disponible, permite dispensar las recetas emitidas a través de la plataforma del Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios de España y registrar automáticamente la operación en el programa utilizado por cada establecimiento.

Nuevo avance en la digitalización

El Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Extremadura considera que esta integración supone "un nuevo avance en la digitalización de la farmacia comunitaria extremeña" y mejora la coordinación entre veterinarios y farmacéuticos durante el proceso de dispensación de los tratamientos.

En esta primera fase, el sistema solo permite gestionar desde los programas de las farmacias las recetas electrónicas generadas mediante Prescrivet. Las emitidas a través de otras plataformas reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación deberán seguir tramitándose mediante sus respectivas aplicaciones o páginas web.

Condiciones específicas

La receta veterinaria presenta algunas diferencias respecto a la utilizada para los medicamentos de uso humano. Una misma prescripción puede incluir el tratamiento de un único animal o de un grupo de ejemplares de la misma especie que se encuentren en una explotación o bajo el cuidado de un mismo propietario.

La normativa establece además que la cantidad prescrita debe ajustarse al mínimo necesario para completar el tratamiento indicado por el veterinario. Con carácter general, no existe un número máximo de envases, aunque sí se contemplan limitaciones específicas para determinados medicamentos, entre ellos los psicótropos.

El plazo habitual para dispensar una receta veterinaria es de un mes desde la fecha de prescripción. No obstante, existen periodos distintos para algunos tratamientos, como aquellos que incluyen antimicrobianos o los destinados a enfermedades crónicas y a medidas preventivas.

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Prescrivet no permite por ahora realizar dispensaciones parciales. Esto significa que, una vez entregado el medicamento y registrada la operación, la receta queda automáticamente invalidada y no puede utilizarse de nuevo.

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