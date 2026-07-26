El tiempo
Extremadura vuelve a alcanzar este lunes los 40 grados
La Aemet activará el aviso amarillo en Vegas del Guadiana y Villuercas-Ibores por altas temperaturas
El calor regresará con fuerza a Extremadura después de varias jornadas con temperaturas algo más moderadas. Aunque este domingo los valores todavía se mantendrán contenidos, el ascenso se intensificará el lunes, cuando el mercurio volverá marcar 40 grados en algunos puntos de la comunidad.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este domingo, 26 de julio, cielos poco nubosos o despejados y un aumento generalizado de las temperaturas, más ligero en el caso de las mínimas. Badajoz registrará valores de entre 18 y 37 grados, mientras que en Cáceres oscilarán entre los 19 y los 34.
El viento será variable y flojo, aunque predominará la componente norte durante buena parte de la jornada.
Más calor el lunes
La subida será más acusada este lunes, 27 de julio, cuando las máximas serán significativamente elevadas en el valle del Guadiana. La Aemet activará el aviso amarillo en las zonas de Vegas del Guadiana y Villuercas-Ibores por el riesgo asociado a las altas temperaturas.
Los cielos continuarán poco nubosos o despejados y el viento seguirá siendo variable y flojo. Badajoz alcanzará una máxima de 40 grados y una mínima de 20, mientras que Cáceres llegará a los 37 grados, con una mínima prevista de 21.
El episodio supondrá así el regreso de las temperaturas más propias de la segunda mitad de julio, con especial incidencia en las horas centrales del día y en las zonas bajas de la provincia de Badajoz.
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