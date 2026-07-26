La fiebre por las piscinas no afloja en Extremadura: ya superan las 36.500

Tras el confinamiento de 2020 y las medidas que restringieron la movilidad durante meses, la demanda para la construcción de piscinas en parcelas, jardines o patios se multiplicó. De aquel 'boom' han pasado seis años, pero la evolución del sector, lejos de enfriarse, se mantiene. Solo en los últimos cuatro ejercicios, se han ganado 6.166 piscinas al aire libre en Extremadura y el parque regional ya supera las 36.500. "Seguimos al mismo ritmo que después de la pandemia; toda la gente que puede, se hace en su patio un cachito de piscina", confirma José Manuel Zamora, gerente de Pisconza, una empresa extremeña especializada en la construcción de estas instalaciones de recreo.

El interés no decae

Es cierto que parte de este incremento puede encontrar justificación en los procedimientos de regularización catastral desarrollados por el Ministerio de Hacienda, pero detrás de él está sobre todo que la demanda continúa siendo muy intensa. Algo que se replica en todo el país, donde la patronal del sector (Asofap) calificó en 2025 de "extraordinario" el crecimiento que seguía experimentando el sector.

Varios trabajadores de Pisconza, en una picina recién construida. / El Periódico

Desde 2022, en la provincia de Cáceres el censo ha aumentado de 10.397 piscinas no cubiertas a 12.228 (1.831 más, un 17,6% de alza); y en la pacense ha pasado de 20.016 a 24.351 (4.335 más, un 21,7%). En localidades de esta última, como Badajoz, Mérida o Zafra, es donde la firma que dirige Zamora centra su actividad. La crisis sanitaria, incide este empresario, modificó las prioridades de muchas familias. "Lo que quiere la gente ahora es diversión y gastarse el dinero en arreglar su casa o en irse de vacaciones. Se nota el cambio", sostiene.

Trabajo durante todo el año

La construcción de piscinas hace tiempo que para esta firma dejó de ser una actividad estacional concentrada en los meses previos al verano. Ya se extiende sin interrupciones de enero a diciembre. "Gracias a Dios, ya no terminamos. Hay piscinas para todo el año", explica. Antes de la pandemia, reconoce, resultaba más difícil conseguir encargos a lo largo del invierno. A día de hoy la situación es muy diferente: "Tenemos ya lista para el año que viene, hasta finales de enero".

"Seguimos a igual ritmo que tras la pandemia; toda la gente que puede, se hace en su patio un cachito de piscina" JOSÉ MANUEL ZAMORA — Gerente de la empresa especializada Pisconza

La empresa está formada actualmente por nueve personas. La elevada demanda permitiría asumir más proyectos, pero la falta de profesionales especializados impide ampliar la plantilla. "No se puede coger más gente. No la encuentras para trabajar", lamenta Zamora. "Antes cogías a un muchacho joven, iba aprendiendo y se iba formando en el oficio. Hoy te ves negro", asegura.

El mapa de las piscinas

De los 388 municipios de Extremadura, en el listado del Catastro aparecen 386 con al menos una piscina no cubierta en su término. Los únicos que no cuentan con ninguna son Gargantilla y Robledillo de Gata, ambos en la provincia de Cáceres. La ciudad de Badajoz encabeza ampliamente la clasificación, con 3.851 piscinas, seguida de Cáceres, con 1.691; Mérida, con 1.500; Don Benito, con 1.404; y Almendralejo, con 1.083. En el extremo contrario, entre las localidades que sí disponen de estas instalaciones, figuran La Aldea del Obispo e Higuera de Albalat con una sola piscina cada una, mientras que Cerezo y Villamesías tienen dos.

Bañistas en una piscina comunitaria. / ALEJANDRO GARCIA

Medidas, precios y materiales

Las medidas más habituales continúan siendo siete metros por tres y medio u ocho por cuatro, adecuadas para familias "de entre cuatro y seis personas". Sin embargo, cada vez se construyen más piscinas algo más reducidas, de cinco por tres metros. "La gente quiere tener un cachito de piscina, aunque sea chiquitita, en su patio", insiste Zamora. "De diez por cinco para adelante se hacen muy pocas", apostilla.

El precio del encargo depende, aduce, de las dimensiones o los materiales. "Esto no es como las piscinas que vienen ya hechas [esta empresa solo las realiza de obra]. Varía según el revestimiento y las medidas, porque va todo por metro cuadrado", aclara.

Piscina de forma libre con rocas decorativas. / El Periódico

En cuanto a los materiales, precisa, "la gente se está decantando más por el porcelánico, frente al gresite". Este último está formado por pequeñas piezas que pueden desprenderse, lo que obliga a realizar reparaciones del revestimiento con el paso del tiempo. "Como las teselas son muy pequeñas, se quitan, normalmente porque no se mantienen bien los químicos del agua", señala.

Obras paralelas

Al ser el volumen de trabajo elevado, "normalmente, siempre hacemos dos o tres piscinas al mismo tiempo". Con dedicación completa, terminar una puede llevarles en torno a quince días. El plazo está condicionado, eso sí, por el tamaño del proyecto y, sobre todo, por los trabajos adicionales que soliciten los propietarios. "Antes hacías la piscina y no te salías de eso porque no había más dinero. Ahora vas a un sitio, terminas la piscina y te dicen: 'Ya que estás aquí, hazme esto o hazme lo otro'. Al final acabamos preparando todo el patio", agrega.