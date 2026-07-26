La Primitiva reparte tres premios de más de 73.000 euros y eleva el bote a 45 millones

El sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 25 de julio, no ha registrado acertantes ni de categoría especial -seis aciertos más el reintegro- ni de primera categoría, correspondiente a los seis números de la combinación ganadora. Esta ausencia de máximos acertantes permitirá que el bote del próximo sorteo alcance los 45 millones de euros.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 37, 28, 40, 48, 38 y 43, con el 17 como complementario y el 0 como reintegro. El número del Joker ha sido el 3224824 y la recaudación ha ascendido a 10.917.905 euros.

Tres premios

Sí se han contabilizado tres boletos acertantes de segunda categoría, con cinco números más el complementario. Cada uno de ellos recibirá un premio de 73.797,31 euros. Además, 147 apuestas han logrado cinco aciertos y cobrarán 2.761,12 euros cada una.

La tabla de premios se completa con 7.651 acertantes de cuarta categoría, premiados con 77,16 euros; 152.899 apuestas con tres aciertos, que recibirán ocho euros, y 961.285 reintegros de un euro.

Bonoloto

Tampoco ha habido acertantes de primera categoría en el sorteo de la Bonoloto, por lo que un único ganador podría obtener 1,1 millones de euros en el próximo sorteo. La combinación ganadora ha sido la formada por los números 6, 26, 40, 10, 30 y 31, con el 42 como complementario y el 2 como reintegro.

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En segunda categoría se han registrado otros tres boletos acertantes, premiados con 47.193,35 euros cada uno. También se han contabilizado 77 apuestas con cinco aciertos, que cobrarán 919,35 euros, y 4.793 boletos de cuarta categoría, agraciados con 22,15 euros.