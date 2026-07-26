El PSOE extremeño aplaude el avance del proyecto que fijará 22 alumnos en Primaria y 25 en ESO

El PSOE de Extremadura ha celebrado el avance en el Congreso del proyecto de ley promovido por el Gobierno de España para reducir las ratios máximas de alumnado y homogeneizar la jornada lectiva del profesorado en todas las comunidades autónomas.

La iniciativa ha superado el trámite de las enmiendas a la totalidad y continúa ahora su tramitación parlamentaria. La futura norma pretende establecer un máximo de 22 alumnos por aula en toda Educación Primaria, frente al límite general de 25, y rebajar de 30 a 25 estudiantes la ratio máxima en Educación Secundaria Obligatoria.

La secretaria de Educación y Universidades del PSOE de Extremadura, Lola Enrique Jiménez, considera que la reforma supone "un paso decisivo para reforzar la calidad de la educación pública, la equidad y la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes, vivan donde vivan".

"Menos alumnos por aula significa más atención individualizada, mejor convivencia, más oportunidades para quienes más lo necesitan y mejores resultados educativos", ha defendido la responsable socialista.

Cedido

Una reducción progresiva en Extremadura

La futura ley estatal coincidirá con la bajada progresiva de ratios que ya ha iniciado Extremadura. A partir del curso 2026-2027, primero de Primaria tendrá un máximo de 22 alumnos por clase, frente a los 25 actuales. Este descenso en primero no significa que la reducción quede limitada únicamente a ese curso. Según ha trasladado la Junta, se trata del primer paso de una implantación progresiva en la etapa de Primaria, siguiendo el modelo aplicado anteriormente en Educación Infantil.

Mientras se completa ese proceso, el próximo curso se mantendrá por ahora el máximo de 25 alumnos en los cursos de segundo a sexto de Primaria. En la ESO y Bachillerato continuará el límite de 30 estudiantes por aula.

En Educación Infantil, la Junta ya ha culminado el descenso progresivo y los tres cursos de la etapa tienen una ratio máxima de 22 escolares. El Ejecutivo autonómico sostiene que esta política pretende reforzar la atención individualizada y mejorar la calidad del sistema educativo extremeño.

La norma estatal consolidaría como referencia común para todo el país el máximo de 22 alumnos en Primaria y obligaría a situar en 25 el límite de la ESO, aunque su aplicación deberá ajustarse al calendario y las condiciones que queden finalmente recogidos durante la tramitación parlamentaria.

Jornadas lectivas ya implantadas

El proyecto del Gobierno también establece una jornada lectiva máxima de 23 horas semanales para el profesorado de Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 horas para los docentes del resto de enseñanzas. Estas jornadas ya se aplican en Extremadura. Por tanto, la principal incidencia práctica de la futura ley en la región se encontrará en la extensión de la reducción de ratios al conjunto de Primaria y en el descenso del límite de alumnos en Secundaria.

Según Enrique Jiménez, una jornada lectiva "razonable" permite al profesorado disponer de más tiempo para preparar las clases, atender a las familias y responder a las necesidades específicas del alumnado. "El Gobierno de España demuestra que cree en la educación pública como el principal ascensor social y que mejorar las condiciones laborales del profesorado es también mejorar la educación pública", ha afirmado.

La homologación salarial

El PSOE extremeño ha aprovechado el avance de la norma para volver a reclamar a la Junta la homologación salarial de los alrededor de 16.000 docentes de la región. Las cinco organizaciones sindicales con representación en la enseñanza pública (PIDE, ANPE, CSIF, UGT y CCOO) reivindican una subida de 300 euros mensuales para aproximar las retribuciones del profesorado extremeño a las que perciben los docentes de otras comunidades autónomas.

Enrique Jiménez ha recordado las movilizaciones protagonizadas por el colectivo, entre ellas la huelga general y la manifestación celebrada en Mérida el pasado mes de noviembre.

Jorge Valiente

"Mientras el Gobierno de España legisla para dignificar la profesión docente y fortalecer la educación pública, Guardiola sigue negándose a reconocer el trabajo de los maestros y profesores extremeños con una verdadera homologación salarial", ha criticado.

El PSOE propone aplicar inicialmente una subida de 200 euros al mes y completar posteriormente los 300 euros reclamados por los sindicatos mediante dos incrementos adicionales de 50 euros mensuales en los dos ejercicios presupuestarios siguientes.

"Ahora le toca a la Junta de Extremadura dejar de dar la espalda a los docentes y situar la educación donde merece estar, entre las grandes prioridades de esta región", ha concluido Enrique Jiménez.

Fuente: El Periódico de Extremadura