Controlado el incendio de un vehículo que obligó a cortar la A-66 en el límite de Cáceres y Badajoz

Un incendio registrado en la tarde de este lunes en la A-66 ha obligado a cortar temporalmente la circulación en el punto kilómetro 596, en el límite de la provincia de Cáceres con Badajoz. Un vehículo ha comenzado a arder y las llamas se han propagado a la cuneta de la autovía, lo que ha obligado a la Guardia Civil a cortar el tráfico alrededor de las 18.10 horas para garantizar la seguridad de los usuarios.

Hasta el lugar también se han desplazado medios de extinción de incendios para evitar la evolución de este. El fuego ya está controlado y la circulación ha sido restablecida, según confirma la Guardia Civil de Cáceres a las 19.15 horas, aunque los efectivos permanecen trabajando en la zona.

Reactivación en Arroyo de la Luz

Horas antes, la Guardia Civil también había estado presente en otro incendio. En este caso, se ha tratado de una reactivación del fuego que se originó el pasado viernes en la zona de Las Viñas, muy cerca de Arroyo de la Luz. Los agentes trabajaron con medios de extinción, tanto terrestres como aéreos, de forma coordinada para evitar la evolución del incendio, que se ha controlado sobre las 15.30 horas.

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Cabe recordar que el incendio del viernes, que comenzó sobre las 16.30 horas, obligó a activar el nivel 1 de peligrosidad y a desalojar una vivienda para garantizar la seguridad de sus ocupantes. No fue hasta las 21.30 horas de la noche, cuando el incendio ya estaba estabilizado y gran parte del operativo se había retirado, cuando los vecinos pudieron regresar a su casa. Los servicios de emergencia también atendieron a una mujer de edad avanzada que presentó síntomas por inhalación de humo.

Fuente: El Periódico de Extremadura