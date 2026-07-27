El humo de los fuegos afecta a varios pueblos de Extremadura: "Hay una calima muy fuerte y andar se hace más pesado"

El humo de los grandes incendios forestales de Ávila y Toledo continúa extendiéndose por Extremadura y cubre desde este fin de semana municipios de La Vera, Los Ibores y La Siberia. La situación cambia en función de la dirección del viento, pero en algunos pueblos el cielo permanece gris, el olor a quemado se percibe en las calles y caminar al aire libre resulta más incómodo.

Valdecaballeros es uno de los municipios donde la presencia de una bruma gris ha llevado al ayuntamiento a trasladar recomendaciones preventivas a los vecinos. La alcaldesa, María del Carmen Rodríguez, explica que la calidad del aire es desfavorable este lunes, aunque el consistorio no dispone de datos concretos sobre la concentración de partículas. "Ahora mismo hay una especie de calima muy fuerte. Vas andando y se hace más pesado, cuesta más", señala.

La neblina comenzó a notarse durante la mañana del domingo y el ayuntamiento contactó entonces con los coordinadores sanitarios de la zona de Herrera del Duque. Tras la consulta, Rodríguez explica que publicaron un aviso para pedir a la población que reduzca el tiempo de exposición en el exterior, evite las actividades físicas intensas y mantenga cerradas puertas y ventanas en aquellas zonas en las que el humo sea más evidente.

Las precauciones se dirigen especialmente a niños, personas mayores y vecinos con enfermedades respiratorias, por ser los colectivos vulnerables ante el empeoramiento de la calidad del aire. La alcaldesa asegura, no obstante, que no se ha producido una alarma especial porque conocen el origen de la bruma y el municipio ha recibido información sobre las medidas que debe adoptar.

A 90 kilómetros de uno de los focos

La nube procede de los incendios declarados en el oeste de Castilla-La Mancha y el sur de Castilla y León, cuyos efectos han alcanzado la región arrastrados por las corrientes de aire. Entre los incendios más próximos a Extremadura se encuentra el declarado en el entorno de Burgohondo, en Ávila, a unos 90 kilómetros por carretera de Madrigal de la Vera, y cuyo avance llegó a preocupar por su cercanía al Valle del Tiétar.

En Madrigal de la Vera, a apenas un kilómetro del límite con la provincia abulense, el humo aparece por momentos y se disipa cuando cambia el viento. El alcalde, Urbano Plaza Moreno, explica que la bruma fue visible durante la mañana del domingo, desapareció por la tarde y ha vuelto a extenderse este lunes sobre el municipio.

El Periódico

"Ayer por la tarde se quitó cuando cambió el aire, pero hoy tenemos algo más", relata. El ayuntamiento no ha recibido instrucciones sanitarias específicas y tampoco ha recomendado utilizar mascarillas, ya que la concentración no es especialmente intensa y no se ha detectado caída de ceniza.

La proximidad con Ávila y el contacto habitual con localidades como Candeleda permiten a los vecinos seguir de cerca la evolución de los incendios. Plaza destaca que la población permanece especialmente pendiente de cualquier columna de humo que pueda surgir en el entorno y comunica con rapidez cualquier posible conato, como el que se detectó hace unos días en Cuacos de Yuste.

Un cielo gris en Los Ibores

La escena es similar en Robledollano, en la comarca de Villuercas-Ibores-Jara, donde el humo cubre el cielo y deja un aspecto de "día nublado", explica su alcalde, Juan Carlos García. Aunque resulta visible y hay algo de olor en el ambiente, el consistorio no ha recibido indicaciones para recomendar mascarillas, suspender actividades o introducir cambios en las instalaciones municipales.

García sitúa la llegada del humo entre la tarde del sábado y la jornada del domingo y señala que este lunes la situación se mantiene con una intensidad parecida. El ayuntamiento permanece ahora a la espera de las instrucciones que puedan comunicar las autoridades sanitarias si la calidad del aire empeora durante las próximas horas.

El humo se extiende por la región

La bruma también se ha percibido desde el domingo en otros puntos de la región, como Mérida, Cáceres y varios municipios del norte de La Siberia. Los mapas de calidad del aire sitúan este lunes amplias zonas de Extremadura en niveles perjudiciales para los grupos sensibles, debido a la elevada presencia de partículas en suspensión, con Toril y el entorno de Monfragüe entre las áreas más afectadas.

La presencia de humo no responde a incendios forestales declarados en Extremadura, sino al desplazamiento de las columnas generadas por los grandes fuegos de Ávila y Toledo. Estos incendios han obligado a evacuar de forma preventiva a miles de personas, han provocado confinamientos y han complicado la circulación en carreteras próximas a las zonas afectadas, incluida la A-5, principal conexión entre Extremadura y Madrid.

Las autoridades aconsejan consultar los canales oficiales antes de desplazarse por las áreas afectadas y extremar las precauciones cuando el humo sea intenso. En los municipios extremeños consultados, la situación se vive por ahora con vigilancia y sin alarma.

Fuente: El Periódico de Extremadura