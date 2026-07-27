La Junta estima en 90.000 los jabalíes abatidos en Extremadura con las medidas excepcionales contra la peste porcina

Unos 90.000 jabalíes han sido abatidos en Extremadura en el marco de las medidas excepcionales adoptadas para reducir el riesgo de entrada y propagación de la peste porcina africana. La cifra, ofrecida como una estimación por el director general de Agricultura y Ganadería de la Junta, Julio Antonio Rojas, procede tanto de las estadísticas de los animales sometidos a control veterinario durante la temporada de caza como de la información comunicada por el propio sector cinegético.

En cualquier caso, es más del triple del volumen de ejemplares capturados en una temporada convencional (unos 26.000) en la región. Rojas expuso este lunes las actuaciones que el Ejecutivo regional desarrolla para prevenir la llegada a la región de la peste porcina africana, que reapareció en Cataluña a finales de 2025 tras varias décadas ausente de España. Lo hizo durante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Asamblea, en respuesta a una pregunta de la diputada socialista María Curiel.

Reducción

El responsable autonómico situó la reducción del censo de jabalí como el principal eje de la estrategia preventiva de Extremadura. Rojas advirtió del enorme crecimiento experimentado por las poblaciones silvestres durante las últimas décadas. A día de hoy, esgrimió, la elevada densidad de este ungulado representa la mayor amenaza para la transmisión y el avance de la peste porcina africana, además de dificultar eventuales programas de control o erradicación de la enfermedad.

Las capturas se desarrollan al amparo de una emergencia cinegética temporal por riesgo sanitario, que autoriza desde final de 2025 medidas extraordinarias para controlar esta especie. La resolución permite la práctica de aguardos, esperas y recechos durante todo el año, establece un cupo ilimitado en las distintas comarcas cinegéticas y autoriza, bajo determinadas condiciones, el uso de dispositivos de visión nocturna o térmica, trampas y capturaderos. Los animales capturados mediante estos últimos sistemas deben ser sacrificados inmediatamente, siguiendo las instrucciones establecidas en materia de "seguridad y bienestar animal", incidió Rojas.

El director general de la Junta aseguró que estas actuaciones continuarán durante la próxima temporada cinegética y reclamó unidad entre los distintos grupos políticos ante la posibilidad de que sea necesario adoptar decisiones especialmente contundentes. "No debe haber fisuras entre los distintos grupos políticos", señaló el director general.

Visita técnica

Igualmente, este responsable de la Consejería de Agricultura extremeña adelantó que la Junta prepara una visita técnica a Cataluña para conocer directamente la respuesta aplicada en la zona afectada por la peste porcina y saber "de primera mano todas las acciones emprendidas con sus éxitos y sus errores con el fin de adquirir la experiencia obtenida hasta la fecha". El viaje está previsto para finales de agosto o comienzos de septiembre y en él participarán el propio Rojas y el jefe del Servicio de Sanidad Animal. La delegación, precisó, analizará, entre otras cuestiones, el uso de perros entrenados para localizar cadáveres o los sistemas de trampeo y monitorización.

Zona de acceso restringido en la provincia de Barcelona por el brote de peste porcina africana. / Alejandro García / Efe

Según los datos expuestos durante la comisión, en la zona restringida de Cataluña se han eliminado alrededor de 9.000 jabalíes y se han registrado 368 ejemplares positivos, entre animales encontrados muertos y otros abatidos. El director general destacó que todos los casos de enfermedad permanecían dentro del perímetro y que se ha conseguido "que el virus no se transmita a ningún animal doméstico ni a ninguna granja".

No obstante, insistió en que el sistema productivo catalán es muy diferente del modelo porcino extensivo predominante en la región. En Extremadura, advirtió, "si la enfermedad apareciera en la población de animales silvestres, tendría consecuencias gravísimas también en las explotaciones de porcino, porque nuestra realidad es completamente distinta. En nuestro territorio, el animal se cría en extensivo, un sistema basado precisamente en la convivencia permanente del ganado doméstico con el medio rural".

Simulacro

Junto a la visita técnica, la Administración regional está preparando un simulacro de aparición de un brote de peste porcina africana en jabalíes. El ejercicio servirá para poner a prueba la capacidad de respuesta de los servicios autonómicos sanidad animal, entrenar la coordinación entre los organismos implicados e identificar con antelación posibles problemas operativos ante una detección real de la enfermedad.

Un jabalí campa por la sierra de Collserola, donde reapareció la enfermedad a finales de 2025. / Enric Fontcuberta

Extremadura dispone desde abril de 2024 de un plan autonómico de vigilancia que complementa al programa nacional frente a esta enfermedad. Entre sus actuaciones figuran el control del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las explotaciones porcinas y los análisis serológicos de los animales que entran en la comunidad. Esta medida afecta a "los movimientos de entrada en Extremadura, de animales de la especie porcina, tanto nacionales como desde la Unión Europea o terceros países, permaneciendo dicha explotación porcina receptora de estos animales con movimientos restringidos hasta la obtención de los resultados de laboratorio", aclaró. Asimismo, se controla la totalidad de las once granjas de jabalíes y núcleos zoológicos existentes en la región.

Vigilancia

La vigilancia se extiende igualmente a explotaciones situadas en un radio de tres kilómetros alrededor de estaciones de servicio, gasolineras y establecimientos que manipulan carne de caza. La Junta, fue precisando Rojas, mantiene protocolos de colaboración con el Seprona, los agentes forestales y los servicios veterinarios para detectar movimientos irregulares, localizar animales muertos y controlar puntos en los que los jabalíes puedan acceder a residuos o alimentos potencialmente contaminados. También se toman muestras de los animales abatidos en acciones cinegéticas y se investigan posibles lesiones compatibles con la enfermedad. Los agentes del medio ambiente, por ejemplo, identifican "gasolineras, áreas de servicio, campings o cualquier otro punto donde los jabalíes puedan acceder a basuras potencialmente contaminadas", remarcó.

Rojas recordó que la peste porcina africana no afecta a las personas. "No es una zoonosis y no representa ningún riesgo para la salud humana. Su impacto sería fundamentalmente económico y productivo", si bien de enorme magnitud, adujo.

Propuestas

Por su parte, la diputada socialista María Curiel coincidió en que resulta imprescindible disminuir de manera drástica la población de jabalíes, pero consideró insuficiente que esa responsabilidad recaiga principalmente sobre los cazadores. "La Administración tiene que ser activa y tiene que ser la que abandere esa reducción", defendió Curiel. En este punto, reclamó un "programa específico de reducción de la densidad de jabalíes, liderado" por la Junta, con objetivos cuantificables, actuaciones planificadas y un seguimiento permanente que permita comprobar la evolución real del censo de animales silvestres.

La representante del PSOE advirtió de que una llegada del virus a los jabalíes extremeños tendría consecuencias especialmente graves para las explotaciones domésticas debido al sistema extensivo de la región. "Si la enfermedad aparece en la población de jabalíes de Extremadura, sus consecuencias serían gravísimas en las explotaciones", aseguró María Curiel, quien recordó que el sector porcino es un puntal de la ganadería extremeña, con más de 1,5 millones de cabezas, una aportación superior a 530 millones de euros a la economía regional y miles de empleos vinculados tanto a la producción como a la industria transformadora.

La parlamentaria del grupo socialista propuso también líneas de ayuda para que los ganaderos puedan reforzar la bioseguridad, un programa de formación para productores, transportistas, mataderos y otros profesionales, y la constitución de una mesa regional de la peste porcina africana. Curiel pidió asimismo "reforzar la coordinación" con las comunidades autónomas limítrofes y con Portugal, especialmente en los territorios que comparten ecosistemas, explotaciones extensivas y poblaciones de fauna silvestre.

Reuniones

En este sentido, Rojas confirmó que la Junta tiene previsto reunirse a finales de agosto con responsables de Andalucía y Castilla y León para impulsar una posición común ante el Ministerio de Agricultura. El Gobierno regional plantea intensificar las restricciones sobre determinados movimientos de animales y coordinar una estrategia específica para las zonas de producción extensiva, consideradas especialmente vulnerables ante una posible entrada de la enfermedad. "Extremadura es la capital del extensivo y la lucha contra la peste porcina africana es una prioridad", concluyó el director general.

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