La oposición pide un pacto por los incendios en Extremadura y el PP defiende que "estamos mejor preparados"

El PSOE y Unidas por Extremadura han reclamado este lunes un gran pacto para hacer frente a los incendios forestales, al tiempo que el PP ha defendido que Extremadura está hoy "más preparada" para prevenir y combatir los grandes fuegos gracias al refuerzo de la inversión, el incremento de medios y la planificación del Ejecutivo de María Guardiola. "La prevención y la lucha contra un incendio lo que necesita es mucha más seriedad que la que está demostrando el Partido Socialista", ha asegurado el portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá.

Los populares responden así a la propuesta de Álvaro Sánchez Cotrina de poner en marcha un Plan de Emergencia para reforzar la protección de los municipios situados en zonas de alto riesgo de incendios forestales. La portavoz del PSOE en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha defendido que se trata de una medida "viable, razonable y ejecutable", para la que además existe a su juicio presupuesto suficiente en la Junta de Extremadura.

En la misma línea, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reclamado un gran pacto de Estado "que haga que la inversión se multiplique por diez", propuesta a la que la portavoz de Vox, Inés Checa, ha respondido de forma tajante: España "necesita soluciones reales, y no propaganda ni tapaderas contra la corrupción".

El Periódico

"Un 117% más de presupuesto"

Los grupos políticos se han referido a la emergencia forestal que asola España en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que se ha reunido este lunes para ordenar el debate final de los presupuestos de la Junta para 2026 en la doble sesión prevista para este miércoles y jueves en la Cámara autonómica.

Sánchez Juliá ha rechazado el "alarmismo" de la oposición en esta materia y ha destacado que el presupuesto total destinado a la prevención y lucha contra los incendios en la región se ha incrementado un 117%, pasando de 50 a 110 millones de euros. En concreto, las partidas de prevención han pasado de 27 a 71 millones de euros, a lo que se unen los 138 bomberos forestales más contratados durante todo el año, seis nuevos retenes en Cáceres, Plasencia, Don Benito, Coria, Zafra y Trujillo, 90 nuevos vehículos y cuatro aviones anfibios.

El portavoz de PP también ha puesto en valor que 327 de los 388 municipios extremeños disponen ya de planes periurbanos de prevención y ha recordado que, "por primera vez en la historia", Extremadura cuenta con un Plan Forestal aprobado y dotado con 364 millones de euros hasta 2035. "Eso se llama presupuestar, ejecutar y trabajar en la prevención y en la lucha contra los incendios", ha subrayado.

El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá. / ASAMBLEAEX.ES

El plan del PSOE

"La oposición también está para proponer soluciones", ha replicado Gil Rosiña tras insistir en que el objetivo del PSOE es que los pueblos extremeños lleguen al periodo de mayor riesgo de incendios con las mejores condiciones posibles para proteger a sus vecinos. A su juicio, la experiencia del incendio de Jarilla del pasado verano debe servir para anticiparse y evitar que vuelvan a repetirse situaciones similares, de ahí la propuesta socialista.

El objetivo de este plan de emergencia es actuar antes de que se produzcan grandes incendios fuera de capacidad de extinción, centrando los esfuerzos en proteger a las poblaciones más vulnerables mediante trabajos urgentes de limpieza y desbroce en sus perímetros. La inversión prevista por los socialistas es de 8 millones de euros, una cantidad que según Gil Rosiña la Junta puede asumir y ejecutar mediante contratos de emergencia.

Esta iniciativa, ha matizado, no sustituye el debate sobre la prevención que "debe desarrollarse durante todo el año mediante una adecuada gestión forestal", sino que responde a la necesidad de actuar con "carácter urgente ante el riesgo" existente durante las próximas semanas.

Isabel Gil Rosiña, portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

"El campo en situación crítica"

La portavoz de Vox, Inés Checa, ha considerado que "el campo está en una situación crítica", tras lo que ha señalado que ante la situación de los incendios en los últimos días, España "necesita soluciones reales, y no propaganda ni tapaderas contra la corrupción".

"No hay más que ver que verano tras verano nuestro campo arde", ha señalado la diputada tras lamentar que lejos de buscar soluciones, el Gobierno de Pedro Sánchez solo intente "lucrarse" con lo que está pasando para "intentar tapar la corrupción a la que desgraciadamente están acostumbrados todos los españoles".

Inés Checa, portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Pacto de Estado

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reclamado un Pacto de Estado contra los Incendios que "haga que la inversión en prevención se multiplique por diez porque si no esto va a ser el pan nuestro de cada día todos los veranos".

Ante esta situación "devastadora" que está viviendo España, De Miguel ha pedido "dejar al lado las consignas ideológicas y el relato que algunos quieren marcar en estos momentos a base de desinformación y de bulos" y ha reclamado que se ejecuten los planes preventivos, ya que su ejecución es "casi inexistente por numerosas cuestiones por falta de dinero en los municipios, por falta también a veces de voluntad política".

"No pasa nada por reconocer que el clima está cambiando que nos enfrentamos a olas de calor y a reventones térmicos que hacen que el fuego sea de estas dimensiones, de esta magnitud y esté fuera de nuestra capacidad de extinción", ha señalado De Miguel que además ha pedido "invertir lo máximo en prevención de incendios".

Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

Desmiente a la Junta

Irene de Miguel también ha contestado a la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, que hace una semana la acusaba de mentir cuando la portavoz de Unidas por Extremadura denunciaba que la región están suficientemente preparada para afrontar de nuevo grandes incendios, como el del año pasado en Jarilla.

En ese sentido, ha apuntado que "a fecha de 27 de julio se ha invertido un total de cero euros de la Junta de Extremadura en los planes de prevención de incendios", ante lo que De Miguel ha reclamado invertir "diez veces más" en prevención de incendios y que se ejecuten los planes de prevención periurbanos.

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"No podemos esperar", ha dicho Irene de Miguel, quien ha criticado que en el decreto de temporada alta de incendios "se permite la utilización de maquinaria pesada solamente con una declaración responsable en momentos donde la alerta es roja en Extremadura o se permite la quema de rastrojos", algo que como ha señalado, "no es suficiente".

Fuente: El Periódico de Extremadura