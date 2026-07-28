Luz verde a las nuevas ayudas de hasta 20.421 euros para los autónomos extremeños

Los autónomos extremeños podrán recibir hasta 20.421 euros por beneficiario mediante la combinación de las distintas líneas de apoyo al trabajo por cuenta propia. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la modificación de las bases reguladoras de estas subvenciones, que incorpora una nueva Tarifa Cero para familiares colaboradores y refuerza los incentivos destinados a garantizar el relevo generacional de los negocios.

La nueva línea contará con una dotación de 1,5 millones de euros anuales y permitirá a los autónomos incorporar a una persona desempleada de su familia como colaboradora cubriendo el coste de sus cotizaciones a la Seguridad Social. La ayuda ascenderá a 1.920 euros siempre que el familiar permanezca de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante 24 meses. La convocatoria completa se abrirá durante los próximos meses y mantendrá otros cinco programas de respaldo al empleo autónomo que la Junta puso en marcha en 2024.

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Tarifa Cero Familiar

La denominada Tarifa Cero Familiar Colaborador se integra como sexto programa en el decreto autonómico de ayudas para el fomento y la consolidación del empleo autónomo. Su finalidad es sufragar las cuotas sociales de las personas desempleadas que se incorporen al negocio de un familiar como autónomas colaboradoras.

Según ha explicado el vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, esta medida hará que el alta en la Seguridad Social del familiar tenga "coste cero" para el autónomo. Para financiarla, el Ejecutivo reservará 1,5 millones de euros en cada convocatoria anual.

La reforma incorpora además un complemento de 1.000 euros para determinados beneficiarios de los programas de establecimiento como autónomo y familiar colaborador cuando la actividad se desarrolle en un municipio de menos de 5.000 habitantes.

Ayudas para comprar un negocio

El decreto introduce también un incentivo para las personas desempleadas que inicien una actividad como autónomas mediante la adquisición de un negocio ya existente. En estos casos podrán obtener una subvención de hasta 6.000 euros.

A esta medida se suma la actualización de la ayuda específica vinculada al relevo generacional, que pasa de 1.500 a 4.000 euros. La cuantía podrá incrementarse en otros 2.000 euros cuando el establecimiento se encuentre en una localidad con menos de 10.000 habitantes.

La Junta busca con estas líneas evitar el cierre de negocios viables cuando sus titulares se jubilan o abandonan la actividad, especialmente en el medio rural. Al combinarse las distintas ayudas compatibles, la cuantía máxima podrá alcanzar los 20.421 euros por beneficiario.

Más de ocho millones para programas municipales

Junto a la reforma de las ayudas para autónomos, el Consejo de Gobierno ha aprobado dos programas de colaboración económica municipal en materia de empleo para 2026, dotados en conjunto con cerca de 8,2 millones de euros.

El primero destinará 6,9 millones de euros a garantizar servicios de orientación y prospección laboral en los municipios de menos de 20.000 habitantes, con actuaciones personalizadas dirigidas a mejorar la empleabilidad y reducir la brecha entre el medio urbano y el rural.

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El segundo contará con 1,2 millones para financiar la contratación por las entidades locales de personas desempleadas con titulación mediante contratos para la obtención de práctica profesional. La iniciativa se dirige especialmente a jóvenes que buscan su primera experiencia laboral y pretende favorecer su vinculación con el territorio y contribuir a fijar población.