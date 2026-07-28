Educación y sindicatos terminan su segunda reunión sin cerrar el acuerdo de homologación salarial en Extremadura

La Consejería de Educación y Formación Profesional y los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Educación han concluido este martes su segunda reunión sobre la homologación salarial de los docentes extremeños sin alcanzar todavía un acuerdo. La Administración autonómica considera que las conversaciones avanzan y los sindicatos señalan que continuarán con sus estudios sobre las retribuciones docentes en las distintas comunidades autónomas. La próxima reunión ha quedado fijada para el 31 de agosto, fecha en la que ambas partes volverán a abordar la posible equiparación retributiva del profesorado.

El secretario general de Educación, José Pedro Catalán, ha afirmado al término de la reunión que "se ha avanzado y se ha hablado de todo, sobre todo de la parte retributiva". También ha calificado el encuentro de "productivo" y ha manifestado la confianza de la Administración en alcanzar un acuerdo. A su juicio, las diferencias se han ido reduciendo desde los primeros contactos individuales mantenidos con las organizaciones sindicales hasta las posteriores reuniones colectivas.

"A cada reunión que hemos tenido, desde las primeras individuales hasta estas colectivas, cada vez estamos acercando más las posturas", ha sostenido el secretario general, quien también ha agradecido la "buena disposición y el buen tono" de los participantes.

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, también ha participado en el encuentro junto al director general de Personal Docente, David Moreno.

Los sindicatos mantienen que todavía no hay pacto

La representante sindical Mercedes Barrado Pacheco, que ha hablado en nombre de la unidad sindical, ha precisado que la reunión ha terminado sin que se haya cerrado ningún compromiso sobre las cantidades, los conceptos retributivos o el calendario de aplicación.

Las organizaciones sindicales continuarán por su cuenta con el estudio de las retribuciones que perciben los docentes en otras comunidades autónomas. "Seguiremos comprobando cuáles son las retribuciones de los compañeros docentes y comparándolas con las que nos ha planteado la Administración educativa", ha explicado la representante sindical.

Diferencias entre los conceptos retributivos

Uno de los asuntos que permanece abierto es la forma de comparar los salarios docentes de las diferentes comunidades. Barrado ha indicado que las nóminas incluyen conceptos distintos según el territorio, circunstancia que dificulta establecer una referencia común para calcular la posible homologación.

Entre los ejemplos mencionados figuran complementos relacionados con la insularidad, la residencia, la carrera profesional o la productividad. "Esos conceptos son en los que tenemos que ponernos de acuerdo", ha indicado Barrado.

La representante sindical ha recordado que las organizaciones de la Mesa Sectorial trabajan de forma unitaria en esta reivindicación desde octubre de 2024. Aunque ha insistido en que todavía no existe acuerdo, se ha mostrado esperanzada ante la siguiente convocatoria.