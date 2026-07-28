Extremadura tendrá 43 aulas TEA, 12 aulas abiertas y una unidad de altas capacidades el próximo curso

La planificación de la Junta para el próximo curso incluye la ampliación de las aulas TEA de 27 a 43 respecto a 2023, la puesta en funcionamiento de 12 aulas abiertas, dos más que en el curso actual, y la creación a partir de septiembre de una Unidad de Altas Capacidades formada por diez orientadores, cinco destinados a la provincia de Cáceres y otros cinco a la de Badajoz. A estas medidas se sumarán 77 nuevos auxiliares técnicos educativos y la reorganización territorial del programa de bienestar emocional y protección al alumnado, que dispondrá de siete orientadores en toda la comunidad.

La nueva unidad especializada pretende reforzar la respuesta educativa al alumnado con altas capacidades mediante una estructura provincial equilibrada, mientras que el crecimiento de las aulas TEA y de las aulas abiertas busca ampliar la atención individualizada dentro de los centros ordinarios. Valencia ha afirmado que estos recursos permitirán ofrecer a cada estudiante una respuesta más ajustada a sus necesidades y ha defendido que la evolución desde 2023 muestra una mejora de la atención a la diversidad, aunque ha reconocido que "siempre es poco" y que "nunca es suficiente".

Los auxiliares pasarán al 100% de la jornada

La Consejería contará asimismo con 77 nuevos auxiliares técnicos educativos, profesionales que acompañan al alumnado que requiere apoyo durante la actividad escolar, y ampliará sus contratos hasta el 100% de la jornada a partir de septiembre, frente al 80% anterior. La consejera ha señalado que esta decisión permitirá mejorar las condiciones laborales del colectivo y reforzar la atención prestada en los centros, después de que la plantilla se haya incrementado durante los dos últimos años.

El refuerzo se completará con la zonificación del programa de bienestar emocional y protección al alumnado, que tendrá tres orientadores en la provincia de Cáceres y cuatro en la de Badajoz. La Junta ampliará también los recursos de otros programas vinculados a la atención a la diversidad, como Conecta-2 y PROA.

La Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa trabaja además en una renovación de las instrucciones y normas relacionadas con la inclusión para adaptarlas a los cambios producidos en los centros y a cuestiones como la inteligencia artificial y las redes sociales. Valencia ha indicado que esta revisión será "bastante profunda" y se enmarca en la hoja de ruta iniciada por la Junta en 2023 para avanzar hacia una atención más personalizada.