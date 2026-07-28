La Junta da luz verde a la segunda fase de la Ronda Sur de Badajoz por 44,7 millones y reforma del Materno Infantil por 11,5

La Junta de Extremadura movilizará más de 56 millones de euros para acometer dos actuaciones consideradas estratégicas en Badajoz: la reforma y ampliación del Hospital Materno Infantil y la construcción del tramo II de la Ronda Sur. El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes los procesos de contratación de ambos proyectos, según ha anunciado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista. "Seguimos apostando por infraestructuras modernas, más eficientes, seguras y sostenibles", ha destacado.

De dos a cuatro paritorios

La reforma del Hospital Materno Infantil contará con una inversión de 11,5 millones de euros y afectará a los paritorios, las urgencias, los quirófanos, las salas de reanimación y las unidades de cuidados intensivos pediátricos.

Bautista ha defendido que la actuación responde a una "demanda histórica" de Badajoz y permitirá actualizar unas instalaciones que tienen alrededor de 40 años. "Algunas abuelas, madres e hijas han dado a luz en el mismo lugar", ha señalado el vicepresidente, quien ha subrayado la necesidad de adaptar el centro a los estándares de humanización, asistencia y calidad de un hospital del siglo XXI.

Una de las principales novedades será la duplicación del número de paritorios, que pasará de los dos actuales a cuatro. También se ampliarán los quirófanos de dos a cuatro: habrá dos destinados a Ginecología y otros dos a intervenciones infantiles, frente al quirófano de cada especialidad disponible actualmente. El proyecto contempla además la ampliación de las urgencias pediátricas y obstétricas y de la Unidad de Cuidados Intensivos, cuya capacidad aumentará de nueve a 17 boxes.

La futura Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación dispondrá de un área de reanimación específica para las mujeres que den a luz. El nuevo modelo permitirá que permanezcan en una misma estancia durante todo el proceso, desde el parto hasta la recuperación, acompañadas por su bebé y por la persona que elijan. "Esto es mucho más que una obra sanitaria, es una transformación profunda de la atención al nacimiento en Extremadura", ha asegurado Bautista.

Reunión del Consejo de Gobierno este martes en Mérida. / Juntaex

La actuación permitirá colocar a la mujer en el centro de la asistencia sin renunciar a la seguridad clínica, y también mejorará las condiciones de trabajo de matronas, ginecólogos, anestesistas, pediatras, enfermeros y el resto del personal sanitario implicado en la atención a madres y recién nacidos.

Nuevo tramo de la Ronda Sur

El segundo gran acuerdo para Badajoz en el Consejo de Gobierno de este martes, último del curso político, es la contratación de las obras del tramo II de la Ronda Sur, presupuestadas en 44,7 millones de euros. La nueva vía tendrá 4,6 kilómetros y conectará la carretera de Valverde de Leganés (EX-310) con la de Olivenza (EX-107) y con el tramo III, que ya se encuentra en servicio.

El vicepresidente ha definido el proyecto como una actuación "absolutamente estratégica" para la ciudad. El objetivo es avanzar en la creación de un corredor por el sur que permita realizar desplazamientos sin atravesar el núcleo urbano y mejore la movilidad de los pacenses.

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El tramo estará diseñado como una vía de alta capacidad destinada a aumentar la fluidez del tráfico y la seguridad, además de reducir los tiempos de desplazamiento. Según Bautista, su puesta en funcionamiento tendrá efectos sobre los trayectos del conjunto de la ciudad porque contribuirá a reordenar el tráfico, facilitará la conexión entre los accesos radiales y ayudará a descongestionar el centro urbano.

Fuente: El Periódico de Extremadura