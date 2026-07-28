La Junta de Extremadura prevé retomar a finales de agosto las vacunas gratis contra la lengua azul

La Junta de Extremadura prevé reanudar "a partir de finales de agosto, seguramente" el reparto gratuito de vacunas contra la lengua azul en las oficinas veterinarias de zona. El director general de Agricultura y Ganadería, Julio Antonio Rojas, anunció este lunes que está en marcha un contrato para adquirir cerca de 500.000 dosis frente a cada uno de los cuatro serotipos circulantes: 1, 3, 4 y 8. Rojas explicó en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Asamblea que el Ejecutivo autonómico también ha tramitado un decreto para subvencionar la vacunación voluntaria del ovino. La convocatoria parte con 600.000 euros, ampliables si existe disponibilidad presupuestaria, y permitirá conceder ayudas directas conforme las soliciten ganaderos, cooperativas y organizaciones agrarias. Las cuantías se fijarán tomando como referencia las facturas y los precios máximos observados para cada serotipo.

Asimismo, Rojas adelantó que el próximo año se incluirá "en los presupuestos de esta dirección general" una partida para adquisición de dosis de lengua azul "para el reparto gratuito a aquellos ganaderos que deseen vacunar sus animales".

Números similares a 2025

La Junta espera completar una campaña parecida a la del año pasado. Extremadura tiene unos 2,5 millones de ovinos vacunables (ejemplares de más de cuatro meses) y en 2025 se inmunizó a alrededor de 1,5 millones. Este año ya se ha vacunado aproximadamente a un millón de animales frente a los serotipos 1, 3 y 8, mientras la cobertura del serotipo 4 ronda la mitad.

El director general aseguró que la situación epidemiológica es de "normalidad". Desde el inicio de la actividad vectorial, el 15 de abril, se han investigado nueve sospechas, una en vacuno y ocho en ovino, todas negativas por PCR. "Hasta el momento presente no hemos detectado circulación vírica frente a ningún serotipo de la lengua azul en Extremadura", afirmó Rojas, quien insistió en que la enfermedad no afecta a las personas.

Se llega tarde, según el PSOE

La portavoz socialista Blanca Martín cuestionó la gestión y preguntó cuándo dejarán los productores de adelantar el coste de las vacunas. "Si algo debieron aprender las administraciones con la crisis de 2024 y 2025 fue que todo se resumía en vacunar, vacunar y vacunar", reprochó la diputada, que acusó a la Junta de aprobar el decreto "tarde, muy tarde". También sostuvo que otras comunidades reaccionaron antes y que los ganaderos siguen sin saber cuándo ni cuánto cobrarán.

Blanca Martín (izquierda de la imagen) interviene este lunes en la Comisión de Agricultura de la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

Martín también puso en duda las cifras ofrecidas por la Junta y recordó que, en una comparecencia anterior, el Ejecutivo había hablado de casi 952.000 vacunas, mientras que Rojas anunció ahora la compra de 500.000 dosis para cada serotipo. La portavoz socialista reclamó claridad sobre la entrada en vigor de las ayudas, el importe que recibirá cada explotación y si la subvención cubrirá realmente el coste total que están adelantando los productores. "Queremos saber cuándo va a ser gratuita la vacuna, cuándo los productores tienen que dejar de endeudarse y, si han adelantado el dinero, cuándo les van a pagar", señaló Martín, quien rechazó las acusaciones de alarmismo y defendió que el PSOE se limitó a trasladar a la Asamblea las quejas expresadas por los propios ganaderos.