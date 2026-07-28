Encuesta Población Activa
Extremadura suma 4.700 ocupados pese a un repunte de 600 parados en el segundo trimestre
La región alcanza los 435.500 ocupados, su mejor dato en un segundo trimestre, mientras la tasa de paro se sitúa en el 13,22%
El mercado laboral extremeño cerró el segundo trimestre del año con 4.700 ocupados más, aunque el número de desempleados también aumentó en 600 personas, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La comunidad contabilizó al término de junio 66.300 parados, un 0,8% más que en el trimestre anterior, mientras que la tasa de desempleo quedó situada en el 13,22%.
Pese al repunte trimestral, se trata de la cifra de desempleados más baja registrada en un segundo trimestre desde 2007. Además, el incremento de 600 personas es el menor producido en este periodo desde el comienzo de la serie histórica.
Por su parte, la ocupación avanzó un 1,1% entre abril y junio, hasta alcanzar las 435.500 personas con empleo, el mayor dato para un segundo trimestre desde que existen registros.
Población activa
El aumento simultáneo del empleo y del paro se explica por el crecimiento de la población activa. El número de personas incorporadas al mercado laboral subió en 5.300 durante el trimestre, un 1,07%, y se situó en 501.900 activos.
En comparación con el mismo periodo del año anterior, Extremadura cuenta con 12.600 desempleados menos, lo que supone un descenso del 16%. En los últimos doce meses también se han generado 4.700 puestos de trabajo y la población activa ha aumentado en 7.900 personas, un 1,5%.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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