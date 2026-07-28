El Museo de Arte Romano celebra la Medalla de Extremadura: "Nuestra tierra recompensa a una institución casi bicentenaria"

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida ha recibido la Medalla de Extremadura, la máxima distinción de la comunidad, como reconocimiento a una trayectoria de casi dos siglos. El galardón llega además en un año especialmente simbólico para el centro, que conmemora el 40 aniversario de su actual sede, diseñada por Rafael Moneo.

Para su directora, Trinidad Nogales, supone "un reconocimiento de nuestra tierra hacia la labor de nuestro museo". Al frente desde 2017 y primera mujer en dirigir la institución, subraya que el premio trasciende a quienes hoy forman parte del equipo: "Es un premio colectivo. Se debe dedicar a todas las personas que han formado parte de esta gran familia y que, de una u otra manera, han hecho posible que en nuestra tierra se nos reconozca como una institución de gran singularidad".

La arqueóloga recuerda que el origen del Museo Nacional de Arte Romano se remonta a 1838, lo que lo convierte en el museo arqueológico más antiguo de la Península Ibérica. Desde entonces, generaciones de investigadores, conservadores y responsables del patrimonio han contribuido a consolidarlo como un referente científico y divulgativo.

Por eso, Nogales considera que la medalla pertenece a todas las personas que han pasado por sus salas y han trabajado en ellas durante casi dos siglos. Entre ellas cita a sus predecesores, José Álvarez Sáenz de Buruaga y José María Álvarez Martínez, además de a los numerosos equipos que han contribuido al desarrollo del centro en sus distintas etapas.

Un aniversario especialmente simbólico

La distinción también refuerza uno de los objetivos que la institución ha mantenido durante su historia: acercar el conocimiento a la sociedad. Para Nogales, la investigación no puede quedar "encerrada entre cuatro paredes", sino que debe trasladarse al público y permitir que la ciudadanía conozca los hallazgos que se producen en Mérida.

La Medalla de Extremadura coincide con los 40 años de la inauguración del edificio de Rafael Moneo. La nueva sede abrió sus puertas el 19 de septiembre de 1986 y permitió atender una reivindicación histórica de la ciudad, que reclamaba desde comienzos del siglo XX un espacio acorde con la importancia de su patrimonio arqueológico.

El reconocimiento llega también después de la ampliación y reforma de las instalaciones. Para la directora, supone "un gran respaldo institucional y social" y confirma el vínculo entre el centro y la sociedad extremeña. "No hay nada más satisfactorio que sentir que nuestra tierra y nuestra gente valoran el trabajo que se viene haciendo", afirma.

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"No hay nada más satisfactorio que sentir que nuestra tierra y nuestra gente valoran el trabajo que se viene haciendo" Trinidad Nogales — Directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida

El edificio de Moneo ha sido, además, una pieza decisiva en la proyección nacional e internacional del Museo Nacional de Arte Romano. Nogales destaca el equilibrio entre la arquitectura, la colección y el equipo humano, los tres pilares que, a su juicio, explican el éxito de la institución.

Referencia internacional

Durante las últimas décadas, el centro ha consolidado su papel como referencia internacional en la investigación sobre el mundo romano, impulsando proyectos arqueológicos fundamentales para el conocimiento de Augusta Emerita y participando en los principales foros científicos especializados.

Entre los próximos hitos figura la celebración, en noviembre, de un congreso internacional dedicado a los bronces de la Antigüedad. A ello se suma el trabajo diario de conservación y restauración de las piezas recuperadas en las excavaciones de la ciudad, muchas de ellas incorporadas posteriormente al espacio expositivo, así como la reciente apertura de una sala dedicada a la orfebrería romana.

Nogales también reivindica el esfuerzo realizado para convertir el museo en un espacio "absolutamente inclusivo y accesible", con actividades y recursos dirigidos a personas con diversidad funcional, escolares, mayores y colectivos vulnerables.

La Medalla de Extremadura se incorporará ahora a las celebraciones del 40 aniversario. Para Nogales, el mayor valor del reconocimiento es que refleja el vínculo entre el Museo Nacional de Arte Romano y la sociedad extremeña. "Lo que más nos satisface es que los extremeños sientan este museo muy dentro de sí, que lo consideren como algo propio y como una institución de la que sentirse muy orgullosos".

Fuente: El Periódico de Extremadura