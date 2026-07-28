Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram

Incendios forestales

Desactivado el nivel 1 en el incendio forestal de Benquerencia de la Serena

La mayor parte de la región se encuentra en riesgo extremo y alto de incendios, en una jornada en la que las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados

Imagen del incendio.

Imagen del incendio. / Plan Infoex

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Laura Alcázar

En la mañana de este martes se declaraba un nuevo incendio forestal de nivel 1 en Extremadura después de dos jornadas relativamente tranquilas en la región. El fuego se ha registrado en el término municipal de Benquerencia de la Serena, hacia donde numerosos medios se han desplazado para trabajar en las tareas de extinción.

Sobre las 15.05 horas se ha desactivado el nivel 1 en el incendio tras quedar estabilizado, es decir, sin frentes activos. Actualmente, la evolución es favorable, según confirma el Plan Infoex y permanecen en la zona cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, dos helitransportadas, un agente del Medio Natural y un técnico en extinción. Al dispositivo se han sumado también efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Badajoz.

Medios aéreos

El operativo ha contado esta mañana con un helicóptero y dos aviones para apoyar desde el aire las tareas que se desarrollaban sobre el terreno.

El incendio se ha originado en una jornada marcada por el riesgo alto y extremo de incendios forestales en buena parte de Extremadura. Las temperaturas pueden alcanzar este martes los 40 grados en algunos puntos de la comunidad ante la llegada de una nueva ola de calor.

Noticias relacionadas y más

Mapa del riesgo de incendos para lunes, martes y miércoles.

Mapa del riesgo de incendos para este lunes, martes y miércoles / Aemet

Este nuevo fuego se ha producido después de que el incendio declarado el domingo en Garcíaz, en la provincia de Cáceres, quedara controlado.

Fuente: El Periódico de Extremadura

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. “Nos jugamos la vida”: vecinos de Pozo Navarro en Badajoz claman por una línea continua en la entrada de su urbanización
  2. Detenido un militar de la base de Botoa en Badajoz tras el supuesto hallazgo de fotografías íntimas de compañeras
  3. El Estado lanza 5.547 plazas de empleo fijo a las que pueden optar los extremeños: requisitos y solicitud
  4. “Esto no es un hobby, es nuestra vida”: los pintores de 7 Realismo Vivo en Badajoz reivindican el oficio artesanal
  5. Así será el trazado del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz: 4,6 kilómetros y prácticamente recto
  6. El ocio desde las alturas: una ruta por sus terrazas
  7. Una conductora novel choca contra una farola en San Roque, Badajoz
  8. El hombre herido de bala en Badajoz está fuera de peligro y no colabora con la investigación

Ceuta exige al Gobierno una respuesta "contundente" ante la inmigración y no descarta pedir el mando único

Ceuta exige al Gobierno una respuesta "contundente" ante la inmigración y no descarta pedir el mando único

Las autonomías recibirán en 2027 más de 170.000 millones, récord de entregas a cuenta

Las autonomías recibirán en 2027 más de 170.000 millones, récord de entregas a cuenta

Extremadura convocará 40 plazas de Policía Local en 23 municipios

Extremadura convocará 40 plazas de Policía Local en 23 municipios

Los veterinarios desmontan el mito: “La esterilización no hace que un gato sea más cariñoso”

Los veterinarios desmontan el mito: “La esterilización no hace que un gato sea más cariñoso”

El segureño Santiago Oyola nuevo entrenador juvenil del C.P. Monesterio

El segureño Santiago Oyola nuevo entrenador juvenil del C.P. Monesterio

Un vecino de Badajoz con un amplio historial delictivo, presunto autor de un atraco en Gévora

Un vecino de Badajoz con un amplio historial delictivo, presunto autor de un atraco en Gévora

La Unión Extremadura denuncia su exclusión de la reunión sobre la cereza: "Somos tan representativos como Vox"

La Unión Extremadura denuncia su exclusión de la reunión sobre la cereza: "Somos tan representativos como Vox"

Mourinho da su primera oportunidad a Alexis Ciria

Mourinho da su primera oportunidad a Alexis Ciria
Tracking Pixel Contents