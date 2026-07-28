Desactivado el nivel 1 en el incendio forestal de Benquerencia de la Serena

En la mañana de este martes se declaraba un nuevo incendio forestal de nivel 1 en Extremadura después de dos jornadas relativamente tranquilas en la región. El fuego se ha registrado en el término municipal de Benquerencia de la Serena, hacia donde numerosos medios se han desplazado para trabajar en las tareas de extinción.

Sobre las 15.05 horas se ha desactivado el nivel 1 en el incendio tras quedar estabilizado, es decir, sin frentes activos. Actualmente, la evolución es favorable, según confirma el Plan Infoex y permanecen en la zona cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, dos helitransportadas, un agente del Medio Natural y un técnico en extinción. Al dispositivo se han sumado también efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Badajoz.

Medios aéreos

El operativo ha contado esta mañana con un helicóptero y dos aviones para apoyar desde el aire las tareas que se desarrollaban sobre el terreno.

El incendio se ha originado en una jornada marcada por el riesgo alto y extremo de incendios forestales en buena parte de Extremadura. Las temperaturas pueden alcanzar este martes los 40 grados en algunos puntos de la comunidad ante la llegada de una nueva ola de calor.

Mapa del riesgo de incendos para este lunes, martes y miércoles / Aemet

Este nuevo fuego se ha producido después de que el incendio declarado el domingo en Garcíaz, en la provincia de Cáceres, quedara controlado.

Fuente: El Periódico de Extremadura