Diálogo social
Esta es la nueva composición del Consejo de Concertación Social tras los cambios en la Junta de Extremadura
La entrada de CIEM y la reorganización del Gobierno autonómico obligan a renovar a los representantes del órgano, que mantendrá cuatro comisiones sectoriales con reuniones semestrales
El Consejo de Concertación Social y Económica de Extremadura ha renovado su composición para adaptarse a la nueva estructura del Gobierno autonómico y a la incorporación de la Confederación Independiente de Empresarios (CIEM). La actualización de sus integrantes se ha abordado este martes durante una reunión celebrada en Mérida y presidida por la presidenta de la Junta, María Guardiola, en la que también se ha informado sobre la nueva organización de las comisiones sectoriales.
Por parte del Ejecutivo extremeño, Guardiola continuará como presidenta del Consejo. Como vocales estarán el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista; la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, y el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría.
La representación de los agentes sociales y económicos estará formada por dos vocales de CCOO, dos de UGT, dos de CIEM y otros dos de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX).
La Junta ha explicado que estos cambios responden tanto a la formación del nuevo Gobierno autonómico tras las elecciones como a la incorporación de CIEM al órgano de concertación.
Cuatro comisiones sectoriales
La consejera Elena Manzano ha destacado la importancia del trabajo conjunto entre la Administración regional, las organizaciones sindicales y los representantes empresariales para impulsar el desarrollo económico y social de Extremadura. "Lo que hemos hecho hoy ha sido adaptar el Consejo de Concertación a las nuevas estructuras de la Junta de Extremadura y, sobre todo, impulsar ese diálogo social tan importante para nuestro Gobierno", ha explicado.
El Consejo mantendrá cuatro comisiones sectoriales, que volverán a constituirse a partir de septiembre con representación de UGT, CCOO, CREEX y CIEM. Como novedad, estas comisiones se reunirán dos veces al año. En estos órganos se tratarán cuestiones consideradas prioritarias para la región, como la industrialización, la promoción del empleo, la conciliación y la corresponsabilidad, además de otros asuntos relacionados con el desarrollo de Extremadura.
Manzano ha defendido estas comisiones como un instrumento "de gran utilidad" y clave para reforzar el diálogo entre la Junta, los sindicatos y las organizaciones empresariales.
Fuente: El Periódico de Extremadura
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