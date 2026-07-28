Guillermo Gracia y el Museo Romano se suman a las Medallas de Extremadura 2026

Pedro Porro, José María Núñez, Guillermo Gracia y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida recibirán las Medallas de Extremadura de 2026, la máxima distinción que concede la comunidad autónoma. Los dos primeros nombres ya se conocían de antemano. La presidenta de la Junta, María Guardiola, había anunciado la concesión al futbolista de Don Benito después de que España conquistara el Mundial, mientras que el presidente nacional de Fundación Triángulo confirmó este lunes que también había sido distinguido por su trayectoria en defensa de los derechos de las personas LGTBI.

A ellos se suman este martes el nadador cacereño Guillermo Gracia Núñez, uno de los grandes referentes internacionales de la natación adaptada, y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, que este año conmemora cuatro décadas desde la inauguración de su actual edificio. El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha dado a conocer las cuatro distinciones definitivas durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

La normativa permite conceder un máximo de cinco Medallas de Extremadura. En esta ocasión, la comisión ha dejado desierta una de las tres medallas que podía otorgar después de que ninguna de las candidaturas sometidas a votación alcanzara la mayoría absoluta de sus integrantes.

Las distinciones se entregarán el próximo 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida, durante el acto institucional que sirve de antesala al Día de Extremadura. La ceremonia contará con la actuación de Sanguijuelas del Guadiana, grupo originario de Casas de Don Pedro que ha llevado las raíces y la identidad extremeñas a algunos de los principales escenarios y festivales del país.

La formación ofrecerá además un concierto gratuito el 8 de septiembre en Mérida, para el que las entradas se adjudicarán mediante un sorteo este mismo miércoles.

Guillermo Gracia, capacidad por encima de la discapacidad

La Comisión de Valoración ha concedido una de sus dos medallas al nadador cacereño Guillermo Gracia Núñez, quien, con solo 22 años, se ha convertido en una de las principales figuras españolas e internacionales de la natación adaptada. El deportista, que tiene síndrome de Down, es 27 veces campeón del mundo y acumula numerosos títulos europeos, campeonatos de España y récords nacionales y mundiales. Su trayectoria está marcada por la disciplina, la constancia y una actividad deportiva que comenzó prácticamente desde sus primeros meses de vida.

Guillermo Gracia durante una de sus inspiradoras charla en Includes Almendralejo. / EP

Actualmente entrena con el Club Natación Cáceres Los Delfines y compite internacionalmente representando a España. Además de sus resultados en la piscina, desarrolla una labor como técnico con los nadadores más pequeños de su club. Bautista ha destacado que Gracia constituye "un ejemplo de superación y de inclusión" y ha hecho suyo el lema con el que el nadador resume su manera de afrontar el deporte y la vida: "Mi capacidad es mayor que mi discapacidad".

La Medalla de Extremadura se suma así a un palmarés extraordinario y reconoce también su papel como referente para los jóvenes y para las personas con discapacidad intelectual.

Cuatro décadas del Museo Nacional de Arte Romano

Otra Medalla de Extremadura será para el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida por sus 40 años de contribución a la difusión de la historia y a la proyección nacional e internacional de la comunidad autónoma.

El actual edificio del museo, diseñado por el prestigioso arquitecto Rafael Moneo, fue inaugurado el 19 de septiembre de 1986. Sus grandes dimensiones, el empleo reiterado del arco de medio punto y la combinación de ladrillo y hormigón evocan las construcciones monumentales de la Antigüedad tardía.

El inmueble se ha convertido por sí mismo en uno de los grandes referentes de la arquitectura española contemporánea. En su interior alberga una de las colecciones de escultura romana y mosaicos más importantes de la península ibérica, con piezas que permiten comprender el funcionamiento de Augusta Emerita y la administración de la provincia romana de Lusitania.

Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. / EP

La Junta ha valorado que el museo sea mucho más que el continente de una colección arqueológica. A lo largo de estas cuatro décadas ha acogido exposiciones, seminarios, congresos, coloquios, actividades educativas y proyectos de investigación, además de mantener una estrecha relación con la Universidad de Extremadura.

Según ha destacado Abel Bautista, se ha convertido en un referente no solo por su arquitectura y sus contenidos, sino también por toda la programación científica y cultural desarrollada en su interior y por su capacidad para proyectar la imagen de Extremadura dentro y fuera de España.

Pedro Porro, campeón del mundo

En cuanto a la primera de las medallas concedidas directamente por María Guardiola reconoce al futbolista de Don Benito Pedro Porro, integrante de la selección española que ha conquistado el Mundial de 2026. Bautista ha calificado de "absolutamente extraordinario" que un extremeño se proclame campeón del mundo y ha destacado no solo su rendimiento deportivo, sino también los valores mostrados durante su trayectoria.

Fotogalería | Las imágenes del homenaje a Pedro Porro en Don Benito (II) /

El vicepresidente ha resaltado especialmente sus "principios", la importancia que concede a la familia, su cercanía, su humildad y el ejemplo que transmite a los más jóvenes. También ha subrayado su contribución a la proyección de la imagen de Extremadura dentro y fuera de España.

Porro celebró el título mundial con una bandera extremeña, una imagen que desató una oleada de orgullo y felicitaciones entre representantes políticos, ayuntamientos, instituciones y clubes deportivos de toda la comunidad.

José María Núñez y la defensa de los derechos LGTBI

La segunda distinción otorgada por la presidenta corresponde a José María Núñez, presidente nacional de Fundación Triángulo y referente de la defensa de los derechos humanos, la diversidad y la igualdad. Natural de Barcarrota, Núñez impulsó en 1996 la creación de Fundación Triángulo en Extremadura y ha dedicado más de tres décadas a defender los derechos de las personas LGTBI, especialmente en unos años en los que la diversidad sexual estaba cuestionada y señalada en buena parte de la sociedad.

Abel Bautista ha destacado su trabajo en favor de quienes no podían vivir libremente su orientación sexual o su identidad en los municipios extremeños. Muchos, ha recordado, tuvieron que abandonar sus localidades para poder ser quienes querían ser, mientras otros permanecieron en ellas ocultándose y viviendo en silencio.

El Periódico

"José María hizo todo lo posible para dar voz a todos aquellos que estaban silenciados", ha señalado el vicepresidente, quien considera que su trayectoria ofrece "razones más que suficientes" para recibir la máxima distinción regional.

Núñez ya avanzó que dedicará la medalla a quienes tuvieron que marcharse de Extremadura para poder vivir libremente y a quienes se quedaron, pero no pudieron desarrollar la vida que deseaban. Se trata de la primera vez que la Medalla de Extremadura reconoce expresamente la defensa de los derechos LGTBI.

Fuente: El Periódico de Extremadura