El PSOE propone un plan de 8 millones para blindar los pueblos extremeños ante los incendios y Bautista replica que es un "debate más técnico"

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este martes en la Asamblea de Extremadura un plan extraordinario dotado con 8 millones de euros para reforzar la seguridad de los municipios situados en zonas de alto riesgo. El proyecto plantea actuar de forma inmediata en alrededor de un centenar de localidades mediante trabajos de desbroce y eliminación de vegetación en los perímetros urbanos, con fajas de protección de entre 50 y 100 metros.

El PSOE calcula que cada municipio podría disponer de unos 100.000 euros, aunque el reparto final dependerá del número de localidades seleccionadas. El secretario general socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, ha defendido que se trata de una medida urgente para proteger a la población ante incendios cada vez más virulentos.

El vicepresidente de la Junta, Abel Bautista, ha respondido que la prevención requiere un debate "más profundo, más técnico y de mayor calado" y ha recordado que la mayor parte del monte extremeño pertenece a propietarios privados. Bautista ha defendido que se trata de una "cuestión colectiva" y ha cifrado en 91 millones de euros la inversión autonómica en gestión forestal, prevención y extinción durante 2026.

Una medida extraordinaria

El PSOE insiste en que estas actuaciones no pretenden sustituir la planificación forestal que debe desarrollarse durante todo el año. La propuesta se plantea como una intervención excepcional y urgente para crear zonas de seguridad alrededor de los núcleos más vulnerables durante la actual campaña de alto riesgo.

Los socialistas también diferencian estas fajas de protección de los planes periurbanos mencionados por el PP. Según explican, su finalidad sería exclusivamente reducir el peligro inmediato para las viviendas y proteger la vida de los vecinos ante la posible llegada de un gran incendio.

Cotrina ha definido el plan como "viable, razonable y ejecutable" y ha pedido al Ejecutivo autonómico que abandone la confrontación política. "Estamos hablando de proteger vidas y de reforzar la seguridad de los municipios extremeños", ha subrayado.

El dirigente socialista considera que la Junta dispone de las competencias, los recursos y los mecanismos legales necesarios para ejecutar estos trabajos mediante contrataciones de emergencia. También ha reclamado que las actuaciones comiencen antes de que puedan producirse nuevos grandes incendios durante las próximas semanas.

"Cuando llega un megaincendio, lo primero que hay que proteger es la vida de la gente", ha afirmado Cotrina.

Bautista considera que es una "cuestión colectiva"

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha replicado que, aunque "siempre son bienvenidas", este tipo de propuestas "aportan al diario de sesiones, pero poco aportan a la realidad y a la protección de las personas que viven en el mundo rural". A su juicio, se trata de un debate "más profundo, más técnico, de más responsabilidad y de mayor calado".

Bautista ha recordado que Extremadura cuenta con alrededor de 3 millones de hectáreas forestales, de las que unas 200.000 corresponden a monte público y otras 45.000 son gestionadas por la Junta mediante convenios. Las 2,8 millones de hectáreas restantes pertenecen principalmente a propietarios privados y, en menor medida, a los ayuntamientos. Por ello, ha considerado que la prevención de incendios es una "cuestión colectiva" y ha apostado por cambiar la forma de abordar estos trabajos, avanzar hacia un nuevo modelo e "ir todos a una".

El vicepresidente ha relacionado además la situación de los montes con el abandono del medio rural y la falta de relevo generacional en actividades como la agricultura y la ganadería.

"Donde antes estaba habitado y donde antes había un aprovechamiento de la materia prima que da el monte, ahora no lo hay. ¿Lo va a haber? No lo va a haber", ha sentenciado durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Bautista ha reconocido que "siempre hay más que hacer" y que el modelo debe cambiar, pero ha defendido la inversión realizada por el Ejecutivo regional. Los programas de gestión forestal y de prevención y extinción del Infoex suman 91 millones de euros en 2026.

"Ni aunque metiéramos el presupuesto completo de la Junta de Extremadura, los 8.500 millones, seríamos capaces de limpiar el monte", ha asegurado.

Sin tiempo

La respuesta del Grupo Parlamentario Popular ha llegado a través de su portavoz de Empleo y Trabajo, Isabel Cortés, quien considera que el PSOE ha presentado la iniciativa sabiendo que no podrá tramitarse durante el actual periodo de sesiones.

Cortés ha asegurado que la propuesta "nace como papel mojado", ya que, según sostiene, su tramitación parlamentaria "caduca el viernes".

"Hoy hemos vuelto a ver cómo el Partido Socialista hace oposición desde el titular, desde el oportunismo y desde los papeles mojados que no sirven para nada", ha declarado.

La diputada popular ha acusado al PSOE de aprovechar la preocupación provocada por los incendios para presentar una iniciativa sin recorrido parlamentario inmediato. Frente a ese planteamiento, ha defendido que la prevención no comienza durante la campaña de alto riesgo, sino que forma parte del trabajo desarrollado por la Junta durante todo el año.

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"Contamos con más inversión, más efectivos, más maquinaria y mejores condiciones laborales para los bomberos", ha afirmado Cortés.

Fuente: El Periódico de Extremadura