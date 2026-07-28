Estos son los 204 pueblos de Extremadura en riesgo extremo de incendios este martes

El mapa de peligro de incendios forestales del Plan Infoex sitúa este martes a 204 municipios de Extremadura en nivel extremo, la categoría más elevada. La situación coincide con una jornada marcada por las altas temperaturas, que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pueden alcanzar los 40 grados en algunos puntos de la comunidad.

En total, 382 municipios presentan un riesgo alto, muy alto o extremo. Además de los 204 incluidos en el nivel máximo, otros 144 aparecen con peligro muy alto y 34 con peligro alto. Las condiciones meteorológicas y el estado seco de la vegetación elevan la posibilidad de que cualquier fuego se propague con rapidez.

Riesgo extremo

Los 204 municipios en nivel extremo son los siguientes:

Abadía, Abertura, Acebo, Aceituna, Ahigal, Ahillones, Alagón del Río, Albalá, Alcántara, Alcollarín, Alcuéscar, Aldea del Cano, La Aldea del Obispo, Aldeanueva de la Vera, Aldeanueva del Camino, Aldehuela de Jerte, Aliseda, Aljucén, Almoharín, Arroyo de la Luz, Arroyomolinos, Azuaga, Baños de Montemayor, Barrado, Benquerencia, Benquerencia de la Serena, Berlanga, Botija, Brozas, Cabezabellosa, Cabezuela del Valle, Cabrero, Cáceres, Cachorrilla, Cadalso, Calzadilla, Caminomorisco, Campanario, Campillo de Llerena, Campo Lugar, Cañaveral, Carbajo, Carcaboso, Carmonita, El Carrascalejo, Casar de Cáceres, Casar de Palomero, Casas de Don Antonio, Casas de Don Gómez y Casas de Millán.

También figuran Casas del Castañar, Casas del Monte, Casillas de Coria, Castuera, Ceclavín, Cerezo, Cilleros, Conquista de la Sierra, Coria, La Coronada, Cristina, La Cumbre, Descargamaría, Don Álvaro, Eljas, Escurial, Esparragalejo, Esparragosa de la Serena, Galisteo, Garciaz, Garganta la Olla, La Garganta, Gargantilla, Gata, Granja de Torrehermosa, La Granja, Guareña, Guijo de Coria, Guijo de Galisteo, Guijo de Granadilla, Guijo de Santa Bárbara, La Haba, Herguijuela, Hernán-Pérez, Herreruela, Hervás, Higuera de la Serena, Higuera de Llerena, Hinojal, Hinojosa del Valle, Holguera, Hornachos, Hoyos, Huélaga, Ibahernando, Jarilla, Jerte, Ladrillar y Llera.

Fotogalería | Extremadura duplica su despliegue de apoyo a la extinción del incendio de Ávila y Madrid / Junta de Extremadura

La relación continúa con Madroñera, Magacela, Maguilla, Malcocinado, Malpartida de Cáceres, Malpartida de la Serena, Malpartida de Plasencia, Manchita, Marchagaz, Mata de Alcántara, Membrío, Mengabril, Mérida, Mirabel, Mirandilla, Monroy, Montánchez, Montehermoso, Monterrubio de la Serena, Moraleja, Morcillo, La Nava de Santiago, Navaconcejo, Navas del Madroño, Nuñomoral, Oliva de Mérida, Oliva de Plasencia, Palomas, Palomero, Pedroso de Acim, Peraleda del Zaucejo, Perales del Puerto, Pescueza, La Pesga, Piedras Albas, Pinofranqueado, Piornal, Plasencia, Plasenzuela, Portaje, Portezuelo, Pozuelo de Zarzón, Puebla de la Reina, Puebla de Obando, Puebla del Prior, Puerto de Santa Cruz, Quintana de la Serena y Rebollar.

Completan el nivel extremo Retamal de Llerena, Ribera del Fresno, Riolobos, Robledillo de Gata, Robledillo de Trujillo, La Roca de la Sierra, Ruanes, Salorino, Salvatierra de Santiago, San Martín de Trevejo, San Pedro de Mérida, Santa Ana, Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz de Paniagua, Santa Marta de Magasca, Santiago del Campo, Santibáñez el Bajo, Segura de Toro, Serradilla, Sierra de Fuentes, Talaván, Tornavacas, El Torno, Torre de Don Miguel, Torre de Santa María, Torrecilla de los Ángeles, Torrecillas de la Tiesa, Torrejoncillo, Torremejía, Torremocha, Torreorgaz, Torrequemada, Trujillanos, Trujillo, Valdastillas, Valdefuentes, Valdeobispo, Valdetorres, Valencia de las Torres, Valle de la Serena, Valverde de Llerena, Valverde de Mérida, Valverde del Fresno, Vegaviana, Villa del Campo, Villa del Rey, Villagarcía de la Torre, Villagonzalo, Villamesías, Villamiel, Villanueva de la Sierra, Villar de Plasencia, Villasbuenas de Gata, Zalamea de la Serena, Zarza de Montánchez, Zarza la Mayor y La Zarza.

Riesgo muy alto

El Infoex mantiene además los siguientes 144 municipios en nivel muy alto:

Acedera, Acehúche, Aceuchal, Alange, La Albuera, Alburquerque, Alconchel, Alconera, Aldeacentenera, Alía, Almendral, Almendralejo, Arroyo de San Serván, Arroyomolinos de la Vera, Atalaya, Badajoz, Barcarrota, Baterno, Berzocana, Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Burguillos del Cerro, Cabeza del Buey, Cabeza la Vaca, Calamonte, Calera de León, Calzadilla de los Barros, Cañamero, Carrascalejo, Casares de las Hurdes, Casas de Don Pedro, Casas de Reina, Casatejada, Cedillo, Cheles, Cordobilla de Lácara, Corte de Peleas, Cuacos de Yuste, Don Benito, Entrín Bajo, Feria, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Fuente del Arco, Fuente del Maestre, Fuentes de León, Gargüera, Garlitos, La Garrovilla y Garrovillas de Alconétar.

También se encuentran en este nivel Guadalupe, Guadiana del Caudillo, Herrera de Alcántara, Higuera de Vargas, Higuera la Real, Jaraicejo, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Jerez de los Caballeros, La Lapa, Llerena, Lobón, Logrosán, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Madrigalejo, Majadas, Medellín, Medina de las Torres, Miajadas, Millanes, Mohedas de Granadilla, Monesterio, Montemolín, Montijo, La Morera, Navalmoral de la Mata, Navalvillar de Pela, Navezuelas, Nogales, Oliva de la Frontera, Olivenza, Orellana la Vieja, La Parra, Pasarón de la Vera, Puebla de Alcocer, Puebla de Sancho Pérez, Puebla del Maestre, Pueblonuevo de Miramontes, Pueblonuevo del Guadiana, Reina, Rena, Risco, Robledillo de la Vera, Rosalejo, Salvaleón y Salvatierra de los Barros.

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La lista se completa con San Vicente de Alcántara, Santa Amalia, Santa Marta, Santiago de Alcántara, Santibáñez el Alto, Los Santos de Maimona, Segura de León, Serrejón, Siruela, Solana de los Barros, Talaveruela de la Vera, Talayuela, Táliga, Tamurejo, Tejeda de Tiétar, Tiétar, Toril, Torre de Miguel Sesmero, Torrejón el Rubio, Torremayor, Torremenga, Trasierra, Usagre, Valdehúncar, Valdelacalzada, Valdelacasa de Tajo, Valdemorales, Valencia de Alcántara, Valencia del Mombuey, Valencia del Ventoso, Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana, Valverde de Burguillos, Valverde de la Vera, Valverde de Leganés, Viandar de la Vera, Villafranca de los Barros, Villanueva de la Serena, Villanueva de la Vera, Villanueva del Fresno, Villar de Rena, Villar del Pedroso, Villar del Rey, Zafra, Zahínos, Zarza de Granadilla y Zarza-Capilla.

Fuente: El Periódico de Extremadura