Así quedan las vocalías del Consejo de Dirección del Instituto de la Mujer de Extremadura

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha acordado la designación de las vocalías del Consejo de Dirección del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), de acuerdo con las propuestas formuladas por las distintas consejerías que integran el Ejecutivo autonómico.

De esta manera, las vocalías serán ocupadas por María del Ara Sánchez Vera, secretaria general de Igualdad y Conciliación, en representación de la Presidencia de la Junta de Extremadura; Adoración Gutiérrez Lamoneda, secretaria general de Relaciones con la Asamblea, por parte de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias; María José Tovar Pérez, directora general del Instituto de la Juventud de Extremadura, por la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia.

También actuarán como vocales Fátima Pablos Mateos, directora general de Tributos, por parte de la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social; María de los Ángeles Muriel González, directora general de Desarrollo Rural, en representación de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio; Pedro Galán Berrocal, director general de Fomento del Empleo, por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, y María del Pilar Nogales Perogil, secretaria general, en representación de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia.

A ellos se suman Santiago Amaro Barril, director general de Deportes, en representación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes; Gonzalo Blanco Gallego, director general del Ente Público Extremeño de Servicios Complementarios, por la Consejería de Educación y Formación Profesional; Cristóbal Maza Olivera, director general de Movilidad y Transportes, en representación de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y José María Guerrero Pérez, secretario general, por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

Desde mayo, Estefanía Rodríguez como directora general

El pasado 26 de mayo, la Junta realizó el primer ajuste en la estructura del IMEX. El Consejo de Gobierno aprobó el cese de Beatriz Arjona Rovira como directora general y nombró para ese mismo cargo a Estefanía Rodríguez Silva.

Rodríguez Silva llegó al IMEX desde la propia Junta de Extremadura, donde ejercía como asesora de proyectos de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación. Psicóloga de formación, cuenta además con más de una década de experiencia en el diseño, dirección y evaluación de proyectos de intervención social, educativa y comunitaria, con especial atención a la inclusión, la equidad y la participación. Su trayectoria incluye la coordinación de programas con adolescentes en situación de vulnerabilidad y la planificación de políticas públicas con enfoque de género e innovación social en el ámbito autonómico. La nueva directora del IMEX ha desarrollado un perfil situado entre la gestión técnica de proyectos, el trabajo con equipos multidisciplinares y la intervención directa en el ámbito social.

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Cabe recordar que Instituto de la Mujer de Extremadura es un organismo autónomo de carácter administrativo que tiene como fin esencial "promover las condiciones para que la igualdad entre los sexos sea real y efectiva" dentro del ámbito de competencias de la Junta de Extremadura, "impulsando la participación y presencia de la mujer en la vida política, económica, cultural, laboral y social de la región", explican desde la Junta de Extremadura.

Fuente: El Periódico de Extremadura