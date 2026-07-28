Estos son los tres refugios climáticos en Badajoz que recoge el nuevo mapa estatal para protegerse del calor

Badajoz dispone de tres espacios identificados como refugios climáticos: la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Oficina de Información y Registro.

En total Extremadura cuenta con 50 refugios climáticos para ofrecer protección frente a episodios de temperaturas extremas. La relación, incorporada al mapa desarrollado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, abarca 31 municipios y está formada por edificios administrativos, centros culturales, museos, bibliotecas, parques y otras instalaciones públicas.

La distribución es muy desigual entre las dos provincias. Cáceres concentra 44 refugios, repartidos por 28 localidades, mientras que los seis restantes se encuentran en Badajoz, Don Benito y Mérida.

Cáceres suma otros tres, situados en la Subdelegación del Gobierno, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el centro de la Red Circular FAB.

La ministra sara Aagesen presenta la Red de Refugios Climáticos en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática / PABLO GONZALEZ GONZALEZ

En Mérida figuran la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y el Museo Nacional de Arte Romano. La localidad con más puntos es, sin embargo, Valencia de Alcántara, con cuatro: un colegio público, dos espacios museísticos y el centro Circular FAB.

Estos últimos son una de las instalaciones que más se repiten en el mapa extremeño. Hay doce centros de la Red Circular FAB incluidos como refugios, mientras que otros diez se encuentran en ayuntamientos. También aparecen casas de cultura, centros de interpretación, museos, parques municipales e incluso una piscina.

La red ha sido presentada por el Gobierno dentro del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Está concebida para ofrecer a la población un lugar seguro durante las horas de mayor calor y tendrá como periodo de referencia el comprendido entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre de cada año.

Qué es un refugio climático

Un refugio climático es un espacio interior o exterior preparado para proteger a la población durante episodios de calor extremo. No funciona como un centro sanitario, pero permite permanecer durante un tiempo en un entorno con condiciones térmicas más seguras.

Los centros interiores deben mantener una temperatura confortable, situada como referencia en torno a los 27 grados, y disponer de zonas de descanso. También deben garantizar acceso libre y gratuito, accesibilidad universal, agua potable y aseos. En los espacios exteriores se valora especialmente la existencia de sombra, vegetación y agua.

Aunque puede utilizarlos cualquier ciudadano, la red está pensada especialmente para personas mayores, niños pequeños, enfermos crónicos, hogares con pocos recursos y ciudadanos en situación de aislamiento social, los colectivos más vulnerables frente a las temperaturas extremas.

La guía elaborada por el Ministerio recoge estudios según los cuales pasar tiempo en espacios frescos puede reducir aproximadamente un 66% el riesgo de mortalidad durante las olas de calor. Los planes preventivos que incluyen redes de este tipo han logrado además disminuir en más de un 25% la mortalidad excesiva durante episodios extremos.

Javier Cintas

Los refugios deben estar claramente señalizados y permanecer abiertos durante las horas de mayor temperatura. También se consideran características deseables la cercanía al transporte público, la existencia de salas infantiles, zonas verdes, suministro eléctrico alternativo y horarios amplios.

Más de 1.100 puntos en el mapa

La primera red estatal está integrada por más de 180 edificios de la Administración General del Estado, aunque el mapa desarrollado por el Ministerio reúne ya alrededor de 1.100 espacios identificados en todo el país. A esta herramienta pueden incorporarse instalaciones autonómicas, municipales o privadas que cumplan los requisitos mínimos. También se prevé una línea de subvenciones para crear nuevos refugios en zonas especialmente vulnerables por el envejecimiento de la población, la pobreza, la escasez de zonas verdes o la exposición a temperaturas elevadas.

"Nos interpela una realidad incontestable, estamos ante el mayor reto de nuestra era: la emergencia climática. Una emergencia que la ciencia nos confirma que se acelera, con fenómenos extremos cada vez más frecuentes, intensos y duraderos", ha afirmado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, al intervenir en el acto de presentación de este lunes, que ha clausurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Red de Refugios Climáticos responde al eje ocho del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que establece la protección de la salud de las personas frente a los impactos del clima y, en concreto, su primer punto plantea una red de espacios seguros, accesibles y bien distribuidos en el territorio.

Para lograr este propósito, durante el acto la vicepresidenta anunció la publicación de la Guía para la Red de Refugios Climáticos, que está a disposición de las administraciones, empresas, asociaciones y organizaciones que quieran implantar un refugio climático. El documento incluye información sobre cómo hacer un diagnóstico inicial, los requisitos mínimos que deben cumplir los refugios y las características complementarias deseables para mejorar los espacios.

Los centros que cumplan con estos requisitos y quieran formar parte de la Red podrán incorporarse al Mapa de refugios climáticos de toda España, una herramienta desarrollada por el MITECO para que los ciudadanos puedan consultar la disponibilidad y las características de los refugios climáticos cercanos, que ya cuenta con 1.100 refugios identificados en el país.

Asimismo, nuevas edificaciones podrán incorporarse a la Red a partir del concurso de propuestas innovadoras para la creación de refugios climáticos urbanos, efímeros o estacionales que se lanzó en el mes de junio y en el que se han recibido numerosas propuestas.

La lista completa de Extremadura

Alcántara: Centro de Interpretación del Tajo Internacional Alcántara: Parque Cayo Julio Lacer Alcuéscar: Centro Red Circular FAB Arroyo de la Luz: Centro Red Circular FAB Badajoz: sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana Badajoz: Tesorería General de la Seguridad Social Badajoz: Oficina de Información y Registro de Badajoz Berzocana: Centro de Interpretación de la Arqueología Berzocana: Ayuntamiento de Berzocana Brozas: Ayuntamiento de Brozas Cáceres: Subdelegación del Gobierno Cáceres: Instituto Nacional de la Seguridad Social Cáceres: Centro Red Circular FAB Caminomorisco: Centro Red Circular FAB Cañamero: Centro de Visitantes del Geoparque Carbajo: Parque Municipal de Carbajo Casas de Millán: Ayuntamiento de Casas de Millán Cedillo: El Casón Coria: Centro Red Circular FAB Deleitosa: Ayuntamiento de Deleitosa Don Benito: sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana Herreruela: Centro de Interpretación Chico Cabrera Herreruela: Ayuntamiento de Herreruela Jarandilla de la Vera: Centro Red Circular FAB Logrosán: Centro Red Circular FAB Logrosán: Casa de Cultura Mario Roso de Luna Malpartida de Cáceres: Centro Red Circular FAB Malpartida de Plasencia: Casa de Cultura y Biblioteca Municipal Malpartida de Plasencia: Centro de Visitantes Jesús Garzón de Monfragüe Malpartida de Plasencia: Parque Municipal Mata de Alcántara: Ayuntamiento de Mata de Alcántara Mata de Alcántara: Casa de Cultura Membrío: Ayuntamiento de Membrío Membrío: piscina municipal Mérida: sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana Mérida: Museo Nacional de Arte Romano Miajadas: Centro Red Circular FAB Moraleja: Centro Red Circular FAB Robledollano: Ayuntamiento de Robledollano Robledollano: plaza de la Iglesia Salorino: Centro de Visitantes del Tajo Internacional Salorino: Ayuntamiento de Salorino Santiago de Alcántara: Centro de Interpretación El Péndere Santiago de Alcántara: Ayuntamiento de Santiago de Alcántara Serradilla: Centro de Interpretación La Huella del Hombre Trujillo: Centro Red Circular FAB Valencia de Alcántara: Colegio Público General Navarro Valencia de Alcántara: Centro de Interpretación del Marqués de la Conquista Valencia de Alcántara: Museo Etnográfico Valencia de Alcántara: Centro Red Circular FAB

Fuente: El Periódico de Extremadura