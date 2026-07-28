Carlos Sobera desata la avaricia y los líos amorosos en el Teatro Romano de Mérida

Avaricia, líos amorosos y comedia. El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida estrenará este miércoles 29 de julio la quinta obra de su programación protagonizada por el actor y presentador Carlos Sobera, 'La comedia de la olla'. Esta representará a través de la comedia la vida del viejo y viudo Euclión que esconde una olla llena de monedas de oro por la que siente pasión. La obra podrá verse en el Teatro Romano de Mérida a partir de las 22.45 horas hasta el domingo 2 de agosto.

La historia de Plauto, inspirada en la antigua Roma, está adaptada y modernizada por Antonio Prieto y los actores que darán vida a los personajes serán Carlos Sobera, Ángel Pardo, Silvia Vacas, Jesús Cabrero, Juanjo Cucalón, David Tortosa, Arianna Aragón y Antonio Prieto.

Juan Luis Iborra, el director de la obra, ha destacado que hacer comedia no es simple, es un trabajo que hay que tomarse en serio y que es "necesario" un buen reparto de actores que tengan la capacidad de reírse de ellos mismos. Además, ha añadido que está seguro que es una obra con la que Plauto "se reiría y disfrutaría".

El montaje, que mezcla el clásico original de Plauto y la versión de Molière, 'El Avaro', trata de una función dinámica, integral y completa que cuenta con canto y danza, así banda sonora, compuesta por cuatro canciones, consigue en dos minutos adelantar la acción siguiente. La especie de "vodevil" creado, según el coreógrafo, Luis Santamaría, está pensado para dar un soplo de frescura a la comedia con canciones pegadizas que espera que los espectadores disfruten y bailen.

Presentación de la obra 'La comedia de la Olla' en Mérida. / Javier Cintas

Euclión, fortuna y mucho lío

La comedia sitúa al público en un enredo amoroso cuando Euclión, en su momento de avaricia, decide casarse con la joven Pompina, mujer con la que su hijo Liviano tiene un romance. Y a su hija Cesonia le obliga a casarse con un anciano con fortuna cuando tiene un romance secreto con Torcuato. Los dos hermanos y sus amantes crean movimientos desesperados para salvar sus relaciones.

Euclión, que no deja ni salir a sus propios hijos de casa para que no gasten ni un solo centavo y se preocupa más por el tener que por el "ser", pierde su olla y la diosa de la fortuna aparecerá para poner orden y dar su merecido a cada personaje.

La comedia de Plauto modernizada, cuenta con música, sin ser un musical, que el director considera que son cuatro canciones muy importantes que anticipan lo que va a suceder y le "dan el toque especial".

Sobera ha advertido que el público no podrá estar tranquilo durante la obra ya que pasarán "cositas" para las que hay que deberán estar preparados y con ganas de participar.

'La comedia de la olla' en Mérida. / Javier Cintas

Una compañía con la virtud de la torpeza

La compañía 'Arequipa Producciones', vuelve por segunda vez a la ciudad, hace cuatro años, en la 68ª Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico, con la obra 'Miles Gloriosus', también de Plauto. Para los actores que regresan a Mérida por segunda vez, han agradecido al público y a los ciudadanos de la ciudad la acogida, y han admitido que esperan colgar el cartel de "entradas vendidas" en los próximos días. Sobera ha destacado al grupo como personas "disfrutonas" que comparten la mayor virtud, la torpeza.

El elenco está encabezado por Carlos Sobera como personaje principal dando vida al viejo, egoísta, egocéntrico y dictador Euclión; Ángel Pardo como Torcuato, un señor que está a las órdenes del avaro y enamorado de Cesonia; Silvia Vacas como Cesonia, hija de Euclión; Jesús Cabrero da vida a dos personajes, a Cayo Severo, el juez dispuesto a poner orden, y a Herpes, un criado martirizado; Juanjo Cucalón interpreta a Dios Lar y Hilarius una especie de "celestino"; David Tortosa como Liviano, el hijo y enamorado de Pompina, quien da vida Arianna Aragón; y Antonio Prieto, el escritor de la obra, que interpreta a Congrio, un criado torpe y divertido.

Elenco de la obra 'La comedia de la Olla' en Mérida. / Javier Cintas

Juan Luis Soto, el secretario general de Cultura, por su parte ha destacado lo diverso que puede ser este festival que se envuelve durante varias semanas en una comedia y lo necesaria que es esa capacidad de hacernos reír y olvidar, durante un rato, los problemas cotidianos.

Además, tanto Soto como Cimarro, han añadido, que los clásicos tienen la gran habilidad de demostrar que la humanidad socialmente ha podido cambiar mucho pero poco "interiormente", y que aquellos textos que tienen la capacidad de hacernos sufrir cuando son tragedias y reír cuando son comedias, ya que lo vivido antiguamente sigue siendo parecido a lo que vivimos hoy en día.

Antonio Vélez, concejal de Cultura, a su vez, ha asegurado que los eventos culturales que se realizan en Mérida durante el verano tienen muy buena acogida y generan un "ambientazo" culto en la ciudad que hace que "no quieras salir de Mérida para irte de vacaciones".

Carlos Sobera en la presentación 'La comedia de la olla' en Mérida. / Javier Cintas

Una gran acogida

Cimarro ha agradecido la acción de la Policía Municipal por la ayuda en el pasacalles 'Quimera' el pasado sábado 25 de julio que recorrió el centro emeritense y la acogida del público a la obra 'Bacanal', que cerró el domingo su paso por el festival con más de 10.240 espectadores en los cinco días de representación. Además, ha recordado la programación paralela del certamen con la representación de la obra que comenzó el lunes 27 y estará en la Plaza de Pontezuelas hasta el viernes 31 julio, 'Las Gemelas' de 'Agusto en Mérida, a las 21.30 horas.

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Desde la organización del certamen destacan la enorme satisfacción que supone poder anunciar que las próximas funciones tienen muy pocas entradas disponibles y se ruega adquirirlas con antelación. Asimismo, anima a la ciudadanía y visitantes a disfrutar del teatro y a no perdérselo.

Fuente: El Periódico de Extremadura