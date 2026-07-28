Extremadura prepara ayudas para los productores de cereza afectados por la borrasca de mayo

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura pondrá en marcha un sistema de ayudas destinado a los productores de cereza que hayan sufrido pérdidas significativas en sus cosechas por la borrasca registrada durante el mes de mayo. El Gobierno regional concentrará estos apoyos en las explotaciones que puedan acreditar daños graves y una reducción considerable de su producción, según ha informado en nota de prensa.

Las que tengan daños

En ella indica que, aunque los datos oficiales reflejan que la campaña de la cereza ha sido "positiva en términos globales", la situación ha sido muy diferente para determinados agricultores. Las explotaciones dedicadas principalmente a variedades de media estación se encuentran entre las más perjudicadas por el temporal, que provocó importantes pérdidas de fruta.

Las ayudas, por tanto, no tendrán un carácter generalizado para todo el sector, sino que se dirigirán específicamente a los productores que demuestren un impacto severo en sus cosechas. La intención de la Consejería es garantizar que los recursos públicos lleguen prioritariamente a los agricultores que realmente han sufrido las consecuencias de la borrasca.

Cerezas dañadas por las lluvias registradas en mayo. / EL PERIÓDICO

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha abordado las líneas básicas de estas ayudas en una reunión con el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos; el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco; y el presidente de la Agrupación de Cooperativas del Valle, José Antonio Tierno. La Administración regional y los representantes del sector han consensuado los criterios iniciales para diseñar un apoyo específico dirigido a los productores realmente perjudicados.

Seguro

Durante el encuentro, las partes también acordaron trabajar conjuntamente para mejorar la línea del seguro agrario de la cereza. El objetivo es aumentar el porcentaje de contratación de las pólizas y facilitar que un mayor número de productores pueda proteger sus explotaciones frente a los daños de futuras campañas.

En este contexto, García ha anunciado que la Junta incrementará, con cargo a los presupuestos autonómicos de 2026, la subvención correspondiente a las pólizas del seguro de explotaciones de cereza hasta el máximo permitido. La suma de las ayudas podrá alcanzar el 75% de la prima comercial base neta, lo que reducirá de forma considerable el coste asumido por los agricultores.

La mejora se aplicará a todas las pólizas suscritas desde el 1 de enero de 2026. Los seguros ya formalizados desde esa fecha serán regularizados para incorporar el incremento de la subvención anunciado por la Consejería de Agricultura.

A partir de ahora, los equipos técnicos y directivos de la Junta trabajarán de manera coordinada con las organizaciones representativas del sector para concretar el diseño definitivo de las ayudas. Esta colaboración permitirá establecer los requisitos, la cuantía de los apoyos y el procedimiento que deberán seguir los productores para solicitar las compensaciones. La Consejería pretende habilitar un mecanismo de tramitación que combine agilidad y rigor en la comprobación de los daños, ha indicado el Ejecutivo autonómico. El objetivo final es poner en marcha y abonar las ayudas "cuanto antes" para que el respaldo económico llegue con la mayor rapidez posible a los productores de cereza afectados, se ha concluido.

Organizaciones agrarias

Por su parte, UPA-UCE Extremadura y Asaja Extremadura han reclamado este martes a la Junta de Extremadura la puesta en marcha de "un plan de acción urgente" para proteger el cultivo de la cereza después de una campaña que califican de "desastrosa" para los productores del norte de Cáceres. Las dos organizaciones agrarias han trasladado esta petición al consejero de Agricultura durante la reunión celebrada en Mérida.

Los representantes del sector han solicitado "respuestas concretas y ayudas reales" para los agricultores afectados por las borrascas registradas durante el mes de mayo. Según las estimaciones aportadas por UPA-UCE y Asaja, los daños sufridos por los productores de cereza del norte de Cáceres superan los 20 millones de euros, informaron en nota de prensa.

Sin cubrir costes

UPA-UCE Extremadura sostiene que numerosas explotaciones han perdido un porcentaje importante de su producción y advierte de que la rentabilidad obtenida durante la campaña no permite cubrir los costes. "Las borrascas dañaron el cultivo de la cereza en un momento en el que la situación de mercado era positiva en cuanto a precios", ha explicado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos.

La organización agraria también ha propuesto al consejero de Agricultura la creación de una ayuda directa para las explotaciones afectadas mediante una fórmula denominada "contrato territorial de explotación". La medida tendría como objetivo garantizar la continuidad de las explotaciones familiares y reforzar el papel de la actividad agraria en la prevención de incendios forestales.

"La cereza es un cortafuego natural, por eso las administraciones tienen que apostar por el mantenimiento del sector agrario", ha señalado Óscar Llanos. UPA-UCE defiende que la conservación de los cultivos y de la actividad agrícola resulta fundamental para reducir el abandono del territorio y evitar situaciones como las vividas durante los incendios del pasado año.

Solidaridad por los incendios

UPA-UCE y Asaja han aprovechado el encuentro para mostrar su apoyo a los agricultores y ganaderos españoles afectados por los graves incendios forestales registrados durante estos días. Ambas organizaciones han expresado su solidaridad con los profesionales del campo que están sufriendo pérdidas en sus explotaciones como consecuencia del avance de las llamas.

Por su parte, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García, ha cifrado en alrededor de cinco millones de kilos la cantidad de cereza perdida durante esta campaña. "Queremos saber cuánto dinero destinará la presidenta de la Junta a los productores de cereza del norte de Cáceres que han sufrido daños", ha reclamado García.

El presidente de Asaja Extremadura también ha cuestionado las condiciones actuales del seguro agrario para la cereza, al considerar que no ofrece una cobertura adecuada a los productores que encadenan varias campañas con daños. Ángel García ha calificado el seguro actual como un "atraco a mano armada" y ha denunciado que los agricultores pueden quedar excluidos después de registrar dos años consecutivos de pérdidas.

Fuente: El Periódico de Extremadura