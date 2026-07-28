Los vendedores ambulantes de Extremadura podrán mantener su licencia 15 años y traspasarla sin justificar el motivo

Extremadura ampliará de siete a 15 años la duración de las autorizaciones municipales para ejercer la venta ambulante. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un decreto ley que busca dar mayor estabilidad a los profesionales del sector y facilitar la continuidad de una actividad que emplea a 1.064 trabajadores y factura alrededor de 147 millones de euros en la comunidad.

La reforma responde al vencimiento de numerosas licencias que comenzó a producirse a finales de 2025. Según ha explicado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, la limitada vigencia de las autorizaciones generaba inseguridad entre unos comerciantes que, en muchos casos, dependen exclusivamente de esta actividad para mantener a sus familias.

"Con esta modificación damos respuesta a una situación que comenzó a producirse a finales de 2025, cuando empezaron a vencer numerosas licencias, y proporcionamos a los profesionales una mayor estabilidad y seguridad para desarrollar su actividad", ha señalado.

El mismo decreto ley adapta además la normativa extremeña sobre las cámaras oficiales de Comercio, Industria y Servicios a la legislación básica estatal. Para ello, modifica tanto la ley autonómica de 2018 como el decreto de 2022 que regula la elección de los miembros de sus plenos y órganos de gobierno.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista. / Juntaex

Transmisión sin causa concreta

El decreto ley modifica las condiciones para transmitir las autorizaciones de venta ambulante. Hasta ahora, este traspaso solo podía realizarse en determinadas circunstancias, como el fallecimiento o la incapacidad del titular. La nueva regulación eliminará esa limitación y permitirá transferir la licencia sin necesidad de justificar una causa concreta.

También se amplía el círculo familiar al que puede transmitirse la autorización para favorecer el relevo generacional. Si hasta ahora estaba restringido a familiares de primer y segundo grado, la reforma incluirá a los de tercer grado e incorporará además el parentesco por afinidad.

Esto permitirá, por ejemplo, transmitir la autorización a sobrinos, tíos o bisabuelos, así como a determinados familiares políticos. La Junta pretende evitar de este modo que negocios viables tengan que desaparecer cuando el titular decida retirarse y no exista un sucesor dentro de los grados de parentesco admitidos hasta ahora.

"Con estas medidas favorecemos la continuidad de los empleos autónomos y protegemos una actividad especialmente relevante para nuestros pueblos y el medio rural", ha defendido Bautista.

Cambios en las cámaras de comercio

El mismo decreto ley adapta además la normativa extremeña sobre las cámaras oficiales de Comercio, Industria y Servicios a la legislación básica estatal. Para ello, modifica tanto la ley autonómica de 2018 como el decreto de 2022 que regula la elección de los miembros de sus plenos y órganos de gobierno.

El Ejecutivo regional justifica la urgencia de esta reforma en el compromiso asumido con la Administración General del Estado para adecuar plenamente la regulación autonómica y garantizar la seguridad jurídica de los procesos electorales camerales que están en marcha o serán convocados próximamente.

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El decreto ley entrará en vigor tras su publicación, aunque deberá ser convalidado posteriormente por la Asamblea de Extremadura para mantener su vigencia.